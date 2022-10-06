Стало известно, когда в Барнауле построят новый аэропорт

Подробности проекта раскрыл замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.
По его словам, новый аэропорт будет обслуживать до 1 млн человек.
Возводить его будут в два этапа — сначала возведут новое трехэтажное здание междугороднего аэропорта площадью 8,5 тыс. кв. м, затем начнут реконструировать старое здание площадью 4 тыс. кв. м,
Разработкой аэропорта займутся две фирмы: «Ассман Бератен + Планен» из Москвы и «Ленаэропроект» из Санкт-Петербурга.
Они оформили коллективную заявку и предложили услуги своих разработчиков за 68,6 млн рублей.