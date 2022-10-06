Стало известно, когда в Барнауле построят новый аэропорт

Современный аэропорт в Барнауле собираются построить к концу 2026 года. Он будет обслуживать международные и междугородние рейсы, пишет «Толк».

Подробности проекта раскрыл замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

По его словам, новый аэропорт будет обслуживать до 1 млн человек.

Возводить его будут в два этапа — сначала возведут новое трехэтажное здание междугороднего аэропорта площадью 8,5 тыс. кв. м, затем начнут реконструировать старое здание площадью 4 тыс. кв. м,

Разработкой аэропорта займутся две фирмы: «Ассман Бератен + Планен» из Москвы и «Ленаэропроект» из Санкт-Петербурга.

Они оформили коллективную заявку и предложили услуги своих разработчиков за 68,6 млн рублей.