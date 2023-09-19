19 сентября
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Жизнь

Стало известно, когда в Барнауле проведут чистый месяц

В Барнауле назвали первую дату проведения общегородского субботника. Он должен состояться уже 5 октября.

Волонтеры, уборка мусора.
Волонтеры, уборка мусора.
barnaul.org

Октябрь открывает месяц санитарной очистки города. Жители могут выходить убирать улицы, начиная уже с 5 октября, сообщает мэрия.

Каждую неделю будут проводиться "чистые четверги", в рамках которых барнаульцы будут убирать улицы, дворы, парки от листвы и мусора.

Уборка не обойдет стороной и строительные площадки, лесные массивы и берега рек. Многочисленные акции нацелены также на очищение памятников и мемориальных досок.

Общегородская уборка мусора должна состояться 20 октября.

Ранее мы рассказывали как прошел общегородской субботник в Барнауле, рассказали в мэрии.

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