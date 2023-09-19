Октябрь открывает месяц санитарной очистки города. Жители могут выходить убирать улицы, начиная уже с 5 октября, сообщает мэрия.
Каждую неделю будут проводиться "чистые четверги", в рамках которых барнаульцы будут убирать улицы, дворы, парки от листвы и мусора.
Уборка не обойдет стороной и строительные площадки, лесные массивы и берега рек. Многочисленные акции нацелены также на очищение памятников и мемориальных досок.
Общегородская уборка мусора должна состояться 20 октября.
Ранее мы рассказывали как прошел общегородской субботник в Барнауле, рассказали в мэрии.