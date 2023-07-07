Электронная квитанция — это цифровой аналог бумажных платежных документов. Она обладает той же юридической силой, что и бумажный аналог. Оформление электронной квитанции бесплатно и занимает несколько минут. Просмотреть цифровую квитанцию можно с любого смартфона, планшета или компьютера. В любой момент у абонента есть доступ ко всей истории начислений и платежей, — рассказала начальник центра обработки и авторизации коммерческой дирекции «Росводоканал Барнаул» Ольга Дунькова.
Каждый четвертый абонент предприятия уже отказался от бумажных квитанций. Цифровые платежные документы — это не только удобно, но и экологично.
Цифровые платежные документы способствуют сохранению природных ресурсов, что очень важно в современном мире. Наше предприятие уделяет экологии большое внимание — ежегодно мы чистим берега Оби, выпускаем молодь сазана в главную водную артерию региона, проводим субботники на территории города. Многие сотрудники водоканала уже сделали выбор в пользу электронных платежных документов, призываем жителей краевой столицы и пригорода присоединиться, — отметила руководитель пресс-службы «Росводоканал Барнаул» Татьяна Вражевская.