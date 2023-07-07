«Росводоканал Барнаул» призывает абонентов отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных платежных документов. Сделать это можно в личном кабинете на сайте водоканала, через кнопку «Электронная квитанция» на главной странице, в офисе обслуживания абонентов или через «Систему «Город».