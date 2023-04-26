Стало известно, когда в Барнауле пройдет общегородской субботник

В субботнике поучаствуют около 45 тыс. барнаульцев, сообщили в городской администрации.

Субботник пройдет 28 апреля. В нем планируют задействовать около 45 тыс. человек.

«Это сотрудники организаций и муниципальные служащие, депутаты и общественники, студенты и учащиеся, волонтеры, активные жители Барнаула», — рассказали в мэрии.

В этот день барнаульцы очистят улицы города от вытаявшего мусора, объявлений и веток, свалок мусора, а также наведут порядок у памятников и мемориалов.

«В числе мест, где пройдет уборка 28 апреля — парк „Юбилейный“, Демидовская площадь и сквер Пушкина», — добавили в мэрии.

Экологические акции также пройдут в парке «Изумрудный», на аллее Целинников, аллеях по ул. Юрина, Георгия Исакова и Аванесова.

Кроме того, от мусора очистят городские скверы и некоторые зеленые зоны.

Ранее в преддверии паводка очистили от мусора реку Барнаулку.