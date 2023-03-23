В преддверии паводка очистили от мусора реку Барнаулку

Работы провели в преддверии весеннего половодья. Специалисты работали на участке Барнаулки от пр. Ленина до ул. Приречной.
По их словам, русло необходимо очищать, чтобы на реке не образовались заторы, а вода во время паводка проходила без препятствий.
С помощью гидрокостюмов спасатели вытащили из воды бытовой мусор, ветви и деревья. Нависающие над рекой сухие ветки также обрезали.
В будущем к работе привлекут и спецтехнику коммунальщиков, которая вывезет мусор с прибрежной зоны.
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