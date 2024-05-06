6 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Стало известно, когда в Барнауле заработают фонтаны

В День Победы в Барнауле запустят первые городские фонтаны. Об этом сообщает администрация города.

В Барнауле заработали фонтаны.
В Барнауле заработали фонтаны.
altapress.ru

В данный момент работы по запуску фонтанов начались у фонтана «Драма» на площади Сахарова и у фонтана «Лилия» на Нулевом километре. В ближайшее время такие работы начнутся у фонтана рядом с торговым центром «Россия», а затем у фонтанов «Глобус» на Красноармейском проспекте и «Рыбка» на ул. Молодежной. Планируется, что все они будут запущены к праздничным выходным в честь Дня Победы.

Отмечается, что процесс расконсервации фонтанов будет продолжаться в течение месяца. Всего в городе запустят 15 фонтанов.

Также в Барнауле заработают фонтаны на площади Мира, в Зеленом сквере за Государственным художественным музеем Алтайского края на площади Октября, в районе торгово-развлекательного центра «Сити-Центр», на пересечении ул. Антона Петрова и Малахова, «Космос» на Нулевом километре, «Афродита» на ул. Георгиева, «Южный» на ул. Чайковского, пешеходный фонтан на улице Панфиловцев и фонтан в Научном городке.

Ранее сообщалось, что власти Барнаула объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Прозвучат хиты «The Beatles»
«Галерейник» на свежем воздухе
«Песни Победы» в стиле джаз
Что будет на фестивале «Гаражка»
Арт-фестиваль «Сказ Дикий» на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость