Стало известно, когда все российские пенсионеры получат выплату в 10 тыс. рублей

Как пояснила вице-премьер, 2 сентября на банковскую карту выплату получат 30,7 млн человек. Еще 12,7 млн человек, которые получают пенсии на дому или через «Почту России» получат выплату одновременно с пенсией.
«Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей позволит поддержать доход более 43 млн наших граждан, помощь получат все получатели пенсий — как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца», — отметила Татьяна Голикова.
Также россиянам напомнили, что единовременная социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи и никак не повлияет на предоставление других мер поддержки.
Ранее пользователей сети предупредили о фейковых приложениях с соцвыплатами. Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили в интернет-магазине Google Play вредоносные приложения, созданные мошенниками.