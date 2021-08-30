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Жизнь

Стало известно, когда все российские пенсионеры получат выплату в 10 тыс. рублей

Россияне, которые получают пенсии на банковскую карту, могут ожидать единоразовую «путинскую» выплату в 10 тыс. рублей уже 2 сентября. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова.

Как пояснила вице-премьер, 2 сентября на банковскую карту выплату получат 30,7 млн человек. Еще 12,7 млн человек, которые получают пенсии на дому или через «Почту России» получат выплату одновременно с пенсией.

«Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей позволит поддержать доход более 43 млн наших граждан, помощь получат все получатели пенсий — как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца», — отметила Татьяна Голикова.

Также россиянам напомнили, что единовременная социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи и никак не повлияет на предоставление других мер поддержки.

Ранее пользователей сети предупредили о фейковых приложениях с соцвыплатами. Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили в интернет-магазине Google Play вредоносные приложения, созданные мошенниками.

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