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Потребитель

Россиян предупредили о фейковых приложениях с соцвыплатами

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили в интернет-магазине Google Play вредоносные приложения, основанные на теме социальных выплат. Об опасном софте предупреждает РИА Новости.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Как отмечают эксперты, вредоносные приложения направлены на пользователей Android-смартфонов из России.

При скачивании приложения человек попадает на фишинговую страницу, где ему предлагают ввести личные данные для получения социальной выплаты. При этом мошенники требуют 300 рублей за «оформление перевода и юридические услуги».

Можно заметить, что у таких приложений, как правило, низкие оценки: пользователи сталкиваются с обманом и понижают рейтинг. Однако фейковые «восторженные» отзывы все же встречаются.

По данным «Лаборатории Касперского», подобные приложения за август скачали примерно 20 тыс. раз. Эксперты уже уведомили Google о мошенническом софте и компания удалила его из магазина приложений.

Ранее сообщалось, что в России активизировались мошенники, списывающие деньги со счетов с помощью дубликатов сим-карт. Для этого им нужно знать только номер телефона жертвы.

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