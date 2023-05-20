20 мая
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Жизнь

Стало известно, кому из барнаульцев досрочно включат горячую воду

Жителям некоторых домов включат горячую воду раньше, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

В 40 многоквартирных домах Барнаула 19 мая вновь появилась горячая вода. Это 10% от всех отключенных домов.

"Если ресурс так и не появился, то звоните в свою управляющую компанию. Возможно закрыты задвижки на доме или параллельно с опрессовкой проводятся профилактические работы на внутридомовой системе", — уточнили в мэрии.

Дома, где досрочно включат горячую воду:

  • пер. Ядринцева,130;
  • пр. Энергетиков, 14, 2, 24, 20, 10, 4;
  • проезд Северный Власихинский, 86, 94, 92, 96, 102, 104, 106, 88, 108, 110,116;
  • ул. Балтийская, 103, 105, 97, 99, 95, 93;
  • ул. Взлетная, 109, 117, 115, 103, 97, 95, 105;
  • ул. Папанинцев, 132, 134, 174а, 174б;
  • ул. Сергея Ускова, 40, 37, 42, 41.

Ранее altapress.ru рассказывал, какие дома останутся без горячей воды с 15 по 23 мая из-за опрессовки теплосетей.

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