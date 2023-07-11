Стало известно, кому повысят пенсии с 1 августа

Для работающих пенсионеров прибавку автоматически рассчитают исходя из суммы страховых взносов за 2022 года.
Максимум прибавят три пенсионных балла. Значение имеют размер зарплаты и продолжительность стажа. При повышении учитывают баллы, которые берут за прошлый год.
Узнать точную сумму прибавки можно на "Госуслугах" или в Социальном фонде.
Также вычислить коэффициент можно самостоятельно, зная точную сумму полученной зарплаты и процент, который идет на страховые взносы.
При этом, как только работающий пенсионер перестает трудиться, пенсию ему пересчитают - ее проиндексируют.
В дальнейшем прибавку станут начислять с 1 января. С этой же даты делают перерасчет пенсий неработающим пожилым людям.
Например, с 1 января 2023 года для неработающих пенсионеров на 4,8% выросла страховая пенсия. С 1 апреля на 3,3% проиндексировали социальную пенсию. Это дополнительная прибавка. Внеплановую индексацию на 10% делали в июне 2022 года.
Повышение затронет получателей страховых пенсий по старости по случаю потери кормильца.
Выплаты повысят, если пенсию назначили в 2022 или 2023 году и величину коэффициента учли не в полном объеме.
Также в августе повысят пенсии людям старше 80 лет. Они получат прибавку уже в следующем месяце после дня рождения.
Повышение будет ощутимым - фиксированная часть выплаты вырастет в два раза.
С 1 июля проживающим за границей пенсионерам стало легче подтвердить факт нахождения в живых. Достаточно заполнить заявление на "Госуслугах".
Военные пенсионеры новых регионов с 1 июля стали получать пенсию по законам РФ.
Новые правила затронули и тех, кто уехал до того, как территории приняли в состав России.
Это касается Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей.