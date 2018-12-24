Стало известно, кто давал взятки бывшему управделами алтайского губернатора

В СУ СКР по Алтайскому краю завершили расследование двух уголовных дел в отношении бывшего управделами администрации и губернатора Алтайского края Алексея Белобородова, а также директора строительной компании «РемСтрой» Евгения Фоканова.

Белобородова обвиняют в получении взятки лично в особо крупном размере в виде имущества и услуг имущественного характера. Ему также предъявили обвинения в растрате в особо крупном размере. Фоканова обвиняются в пособничестве в совершении растраты путем предоставления средств совершения преступления и устранения препятствий для его совершения. Преступления раскрыли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Алексей Белобородов. altairegion22.ru

По данным следствия, в 2013 году Белобородов обратился к Фоканову с предложением оказать услугу по выбору его компании в качестве единственного подрядчика выполнения работ на объектах, подведомственных Управлению делами администрации края. В нарушение законодательства со строительной компанией «РемСтрой» заключили госконтракты, договоры и соглашения на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству различных зданий и объектов.

За эту услугу с 2013 по 2016 год Белобородов получал от директора строительной компании взятку в виде безвозмездного строительства и ремонта принадлежащих ему объектов недвижимости и необходимых для этого стройматериалов на общую сумму более 3 миллионов 600 тысяч рублей.

Кроме того, в 2013 и 2015 годах Белобородов при пособничестве Фоканова похитил 32 миллиона рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных Управлению делами администрации края, которые на самом деле не проводились, либо производились по завышенной стоимости.

В ходе предварительного следствия Белобородов своей вины не признал. А вот директор строительной компании Фоканов оказывал содействие следствию.

Следствие наложило арест на денежные средства и имущество обвиняемых на общую сумму более 70 миллионов рублей. Уголовные дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.

Напомним, с сентября 2017 Белобородов находился под следствием по другому делу о превышении полномочий (ч. 1 ст.286 УК РФ). По первоначальной версии следствия, он без конкурса организовал покупку у одного поставщика трех иномарок общей стоимостью 18 млн рублей. Речь шла об автомобилях марки Mercedes. После возбуждения дела о взятке в начале августа 2018 года Белобородова отправили в СИЗО. До этого он был под домашним арестом.