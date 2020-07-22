Стало известно, кто победил в конкурсе на знание творчества Шукшина

22 июля завершился конкурс на знание творчества Василия Шукшина, который altapress.ru подготовил совместно с Министерством культуры Алтайского края к 91-летию со дня рождения режиссера, актера и писателя.

Первой правильные ответы прислала Татьяна (адрес **** che@gmail.com).

Второе место заняла Татьяна Волынчикова (адрес *** altay@rambler.ru).

Третьим человеком, который прислал правильные ответы, стала Мария Медведникова (адрес ***90@bk.ru).

Поздравляем победителей! Получить призы от Министерства культуры Алтайского края вы можете в редакции altapress.ru (ул. Короленко, 107, второй этаж. По всем вопросам обращаться к Светлане Менщиковой — 8−905−083−11−85).

Шукшинские дни на Алтае-2019. Анна Зайкова. Шукшинские дни на Алтае-2019. Анна Зайкова. Шукшинские дни на Алтае-2019. Анна Зайкова.

Публикуем правильные ответы на вопросы:

«Руку , товарищ! Грустно , когда драгоценное человеческое время тратится так бездарно. Грустно и потому , что — вот пришел человек в этот мир… Чтобы , конечно , потрудиться , вырастить хлеб , сделать чудесную машину , построить дом , но еще — чтобы не пропустить ПРЕКРАСНОГО в этом мире. Прекрасное несет людям ИСКУССТВО , и МЫСЛЬ тоже несет прекрасное» ( публицистический текст «Нравственность есть Правда») «Редкого терпения люди! Я не склонен ни к преувеличениям , ни к преуменьшениям национальных достоинств русского человека , но то , что я видел , что привык видеть с малых лет , заставляет сказать: столько , сколько может вынести русская женщина , сколько она вынесла , вряд ли кто сможет больше , и не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо» ( публицистический текст «Вот моя деревня») Сразу на арапа берут! «Гражданин!..» Какой я вам гражданин? Я вам — товарищ и даже друг и брат ( фильм «Калина красная») «Сильный в этом мире узнает все: позор , и муки , и суд над собой , и радость врагов» ( рассказ «Я пришел дать вам волю») «Фурсетка ты! В пальто и в шляпе. Вот , сейчас дам! Видел кулак у меня? Я им двухгодовалого бычка с ног валю» ( фильм «Печки-лавочки») «Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчиво рисую тебе картину мироздания , чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак , идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе -- зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос… Но тогда -- зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит , это не есть нечто вечное , непреходящее , а есть временное средство , как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность , в вечную огромную силу и в вечный порядок , который будет» ( рассказ «Верую») «Что-то остается в нас от родины такое , что живет в нас всю жизнь , то радуя , то мучая , и всегда кажется , что мы ее , родину , когда-нибудь еще увидим» ( роман «Любавины») «Вот ржет-то! Может , разбудить его , а? Сказать , что у него дом сгорел, — ему тогда не до смеха будет!» ( рассказ «Живет такой парень») «Увидел , человек нуждается в помощи, — бери и помогай. Не спрашивай» ( рассказ «Случай в ресторане») «Вот вы там хотите , чтобы все люди жили одинаково… Два полена и то сгорают неодинаково , а вы хотите , чтоб люди прожили одинаково!» ( рассказ «Алеша Бесконвойный»).

Шукшинские дни на Алтае-2019. Анна Зайкова.

Напомним, что altapress.ru также запустил фотопроект «Я и Шукшин». Он будет идти в онлайн и оффлайн режиме.

Первый заочный этап подразумевает виртуальную выставку фотографий людей, которые любят Шукшина и приезжали на праздничные дни, посвященные земляку.

На втором очном этапе из снимков будет сделана большая инсталляция. Она станет олицетворением народной любви и признания к знаменитому писателю и режиссеру.

Снимки принимаются до 22 июля. Подробности можно узнать в этой статье.

Виртуальная выставка будет опубликована на сайте 25 июля, в день рождения земляка.