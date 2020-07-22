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Стало известно, кто победил в конкурсе на знание творчества Шукшина

22 июля завершился конкурс на знание творчества Василия Шукшина, который altapress.ru подготовил совместно с Министерством культуры Алтайского края к 91-летию со дня рождения режиссера, актера и писателя.

Шукшинские дни на Алтае-2019.
Шукшинские дни на Алтае-2019.
Анна Зайкова.

Первой правильные ответы прислала Татьяна (адрес **** che@gmail.com).

Второе место заняла Татьяна Волынчикова (адрес *** altay@rambler.ru).

Третьим человеком, который прислал правильные ответы, стала Мария Медведникова (адрес ***90@bk.ru).

Поздравляем победителей! Получить призы от Министерства культуры Алтайского края вы можете в редакции altapress.ru (ул. Короленко, 107, второй этаж. По всем вопросам обращаться к Светлане Менщиковой — 8−905−083−11−85).

Шукшинские дни на Алтае-2019.
Шукшинские дни на Алтае-2019.
Анна Зайкова.
Шукшинские дни на Алтае-2019.
Шукшинские дни на Алтае-2019.
Анна Зайкова.
Шукшинские дни на Алтае-2019.
Шукшинские дни на Алтае-2019.
Анна Зайкова.

Публикуем правильные ответы на вопросы:

  1. «Руку, товарищ! Грустно, когда драгоценное человеческое время тратится так бездарно. Грустно и потому, что — вот пришел человек в этот мир… Чтобы, конечно, потрудиться, вырастить хлеб, сделать чудесную машину, построить дом, но еще — чтобы не пропустить ПРЕКРАСНОГО в этом мире. Прекрасное несет людям ИСКУССТВО, и МЫСЛЬ тоже несет прекрасное» (публицистический текст «Нравственность есть Правда»)
  2. «Редкого терпения люди! Я не склонен ни к преувеличениям, ни к преуменьшениям национальных достоинств русского человека, но то, что я видел, что привык видеть с малых лет, заставляет сказать: столько, сколько может вынести русская женщина, сколько она вынесла, вряд ли кто сможет больше, и не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо» (публицистический текст «Вот моя деревня»)
  3. Сразу на арапа берут! «Гражданин!..» Какой я вам гражданин? Я вам — товарищ и даже друг и брат (фильм «Калина красная»)
  4. «Сильный в этом мире узнает все: позор, и муки, и суд над собой, и радость врагов» (рассказ «Я пришел дать вам волю»)
  5. «Фурсетка ты! В пальто и в шляпе. Вот, сейчас дам! Видел кулак у меня? Я им двухгодовалого бычка с ног валю» (фильм «Печки-лавочки»)
  6. «Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе -- зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос… Но тогда -- зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет» (рассказ «Верую»)
  7. «Что-то остается в нас от родины такое, что живет в нас всю жизнь, то радуя, то мучая, и всегда кажется, что мы ее, родину, когда-нибудь еще увидим» (роман «Любавины»)
  8. «Вот ржет-то! Может, разбудить его, а? Сказать, что у него дом сгорел, — ему тогда не до смеха будет!» (рассказ «Живет такой парень»)
  9. «Увидел, человек нуждается в помощи, — бери и помогай. Не спрашивай» (рассказ «Случай в ресторане»)
  10. «Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково… Два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтоб люди прожили одинаково!» (рассказ «Алеша Бесконвойный»).
Шукшинские дни на Алтае-2019.
Шукшинские дни на Алтае-2019.
Анна Зайкова.

Напомним, что altapress.ru также запустил фотопроект «Я и Шукшин». Он будет идти в онлайн и оффлайн режиме.

Первый заочный этап подразумевает виртуальную выставку фотографий людей, которые любят Шукшина и приезжали на праздничные дни, посвященные земляку.

На втором очном этапе из снимков будет сделана большая инсталляция. Она станет олицетворением народной любви и признания к знаменитому писателю и режиссеру.

Снимки принимаются до 22 июля. Подробности можно узнать в этой статье.

Виртуальная выставка будет опубликована на сайте 25 июля, в день рождения земляка.

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