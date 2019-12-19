Стало известно, кто примет участие в первом выпуске шоу Собчак на Первом канале

Первый выпуск авторского шоу Ксении Собчак на Первом канале будет посвящен скандально известным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Запись передачи начнется 21 декабря.

Несколько других выпусков уже отсняты, но содержание их не раскрывается, рассказал изданию «Подъём» источник, участвующий в съемках.

Программа будет выходить в формате ток-шоу. Источник рассказал, что съемки выпуска о Кокорине и Мамаеве должны были начаться ещё в сентябре, но несколько раз переносились.

Александр Кокорин и Павел Мамаев в сентябре условно-досрочно освободились из колонии. Футболистов осудили в мае 2019 года по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия», пишет News.ru.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала сообщения о шоу с ее участием на Первом канале. Журналистка заявила, что не знает, почему программа с ее участием не вышла в эфир, однако отметила, что причины «не лежат в финансовой плоскости».

Первый канал анонсировал выход нового шоу с Ксенией Собчак. Название проекта и другие подробности не сообщались: «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!». Ксения Собчак. Скоро на Первом".