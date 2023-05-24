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Жизнь

Стало известно, кто составит конкуренцию Томенко на праймериз "Единой России"

Стало известно, кто станет оппонентом действующего губернатора Алтайского края Виктора Томенко на губернаторских праймериз "Единой России". Об этом сообщает "Толк".

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

По данным издания, конкурентами главы региона в рамках процедуры предварительного голосования станут председатель аграрного комитета АКЗС Сергей Серов и краевой бизнес-омбудсмен Андрей Осипов.

Такой список кандидатов предварительного голосования составил президиум регионального политсовета "Единой России", заявляет "Толк". Томенко, Серов и Осипов станут участниками процедуры праймериз.

Напоминаем, что выборы губернатора Алтайского края состоятся в сентябре 2023 года.

Ранее Виктор Томенко проверил завод, где делают алтайский асфальт.

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