11 апреля
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Политика

Действующий и.о. мэра Томска снял свою кандидатуру с выборов

Кандидат на кресло мэра Томска — действующий и.о. градоначальника Михаил Ратнер — снял свою кандидатуру с первых выборов мэра по конкурсу, сообщает «Интерфакс».

Ул. Томского Мушкетерского Полка.
Ул. Томского Мушкетерского Полка.
Altapress.ru.

И обратился к депутатам с просьбой назначить повторное рассмотрение. Мэр должен быть выбран на альтернативной основе, считает Ратнер.

Ранее свою кандидатуру снял второй кандидат — депутат Законодательной Думы Томской области Максим Лучшев.

Ранее в Новосибирске отменили прямые выборы мэра. Законопроект приняли в двух чтениях депутаты Законодательного собрания. По новой системе мэра будут выбирать не граждане, а Заксобрание. На сегодняшний день Хакасия стала единственным регионом Сибири, где остались прямые выборы мэра.

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