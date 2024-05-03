Однако, по словам священников, из-за преждевременного употребления кулича в пищу, «в грешники не запишут».

В состав праздничного лакомства входят ингредиенты, которые запрещены к поеданию во время Великого поста. Но если не постящийся человек съел кулич до Пасхи — это далеко не самый большой грех в его жизни.

Также священнослужители добавили, что так человек украдет сам у себя праздничную атмосферу.

«Тут более серьезный вопрос: что внутри у человека, зачем ему так поступать? Если у него есть еда, кроме куличей, и похожая выпечка, если он не умирает от голода, почему не подождать несколько дней и не почувствовать праздник? Вопрос не в поступке, а в голове и сердце», — говорит протоиерей Максим Кокарев.

Ранее врач рассказал, сколько куличей можно съесть в день Пасхи.

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