28 апреля
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Жизнь

Стало известно, на чем барнаульцы смогут уехать после салюта на Первомай

Посвященный 1 мая салют пройдет в районе набережной на акватории Оби в 22:00, сообщает мэрия Барнаула.

Салют на День города в Барнауле. 3 сентября 2022 год
Салют на День города в Барнауле. 3 сентября 2022 год
Анна Зайкова

От остановки «Баварина» после 22:00 отправится ряд транспорта.

Автобусы № 6, 20, 27, 33р, 57 и 60 проедут через пр. Ленина, ул. Гоголя и пр. Красноармейский, а затем по маршруту.

Автобусы № 35, 41, 47, 53 и 55 проследуют по пр. Ленина, ул. Гоголя, пр. Красноармейскому и далее в сторону поселка Южный.

Также по маршруту пойдет автобус № 144.

Кроме того, барнаульцев развезут по домам трамваи. Три вагона маршрута № 1 поедут от пл. Свободы до Нового рынка.

Один вагон трамвая № 5 поедет от пл. Свободы до РТИ и обратно — от депо № 1 до пр. Коммунаров.

Второй вагон маршрута № 5 отвезет горожан до Малаховского кольца и обратно по ул. Антона Петрова в депо № 1.

И еще один вагон трамвая № 5 проедет по ул. Малахова, Антона Петрова, Попова и Власихинской в депо № 3.

Ранее власти рассказали, как Певромай отпразднуют в Барнауле.

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