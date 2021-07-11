Стало известно, на каких условиях можно собирать клубнику в совхозе Павла Грудинина

Площадь земляничных полей у грудининского совхоза крупнейшая в России — 110 гектаров. Ежедневный урожай составляет около 60 тонн.
Сбор земляники в этом году в Подмосковье начался в конце июня. В первый день было собрано всего 240 кг, но с каждым днем количество собранной земляники увеличивалось.
Как сообщается на сайте совхоза, все желающие могут приехать сейчас для сбора земляники. Сделать это можно в любой день абсолютно бесплатно, а заработать — 10% от собранного вами урожая.
От станции метро и обратно сборщиков доставят на бесплатных автобусах. С собой нужно иметь всего лишь тару под ягоду, питье и еду, а также одежду для работы в поле.
Предполагалось, что Павел Грудинин может стать кандидатом от КПРФ на выборах в Госдуму по Алтайскому краю, но в официальном списке его сейчас нет. И по всей вероятности, уже не будет.
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