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Жизнь

Стало известно, на каких условиях можно собирать клубнику в совхозе Павла Грудинина

Подмосковный совхоз им. Ленина, управляемый одним из лидеров КПРФ Павлом Грудининым, активно зазывает к себе сборщиков земляники. Для них организованы бесплатные автобусы и установлены особые условия расчета.

Павел Грудинин.
Павел Грудинин.
vk.com/id140204185

Площадь земляничных полей у грудининского совхоза крупнейшая в России — 110 гектаров. Ежедневный урожай составляет около 60 тонн.

Сбор земляники в этом году в Подмосковье начался в конце июня. В первый день было собрано всего 240 кг, но с каждым днем количество собранной земляники увеличивалось.

Как сообщается на сайте совхоза, все желающие могут приехать сейчас для сбора земляники. Сделать это можно в любой день абсолютно бесплатно, а заработать — 10% от собранного вами урожая.

Ягодный сезон 2021 года в Барнауле.
Ягодный сезон 2021 года в Барнауле.
ИД «Алтапресс», Анна Молчанова

От станции метро и обратно сборщиков доставят на бесплатных автобусах. С собой нужно иметь всего лишь тару под ягоду, питье и еду, а также одежду для работы в поле.

Предполагалось, что Павел Грудинин может стать кандидатом от КПРФ на выборах в Госдуму по Алтайскому краю, но в официальном списке его сейчас нет. И по всей вероятности, уже не будет.

Ранее altapress.ru изучил, сколько стоит клубника, земляника, малина и смородина на ягодных базарчиках в Барнауле.

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