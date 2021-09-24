Стало известно название и базовый дизайн нового лоукостера S7

Название расшифровывается как — city (с англ. — город) и Russia (Россия). Основная цель новой авиакомпании — перевозка пассажиров между российскими региональными центрами, минуя Москву и Санкт-Петербург.

«Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий», — говорится в сообщении авиакомпании.

Для самой S7, удивившей в свое время рынок салатовыми самолетами, решение раскрасить воздушные судна в розовый очень органично, тем более когда идет речь о лоукостере, который «должен привлекать к себе внимание и быть дружелюбным», отметил управляющий партнер брендингового агентства Mildberry Олег Бериев.

Розовый цвет в фирменном стиле авиакомпании применяют редко. Среди действующих перевозчиков его оттенки использует крупнейший европейский лоукостер Wizz Air.

Пассажиропоток в первый год работы Citrus составит порядка 1 млн пассажиров, прогнозировали ранее в S7.

Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022 года.