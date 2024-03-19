19 марта
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Жизнь

Стало известно, носители какой группы крови безумно красивы и сексуальны, а какие — беззаботны и неприступны

Характер и внешность человека во многом определяются группой крови.

Анализы крови.
Анализы крови.
unsplash.com

Так, обладатели I группы крови отличаются особым шиком и шармом. Такие люди как магниты притягивают к себе представителей другого пола. Они на редкость обаятельны и привлекательны, наделены повышенной сексуальностью.

Люди со II группой крови — волевые, харизматичные личности. Они работоспособны и пользуются всеобщим уважением.

А III группа крови совместила элементы, присущие как первой, так и второй, указывает mir24.tv.

Носители IV группы крови отличаются романтизмом и легким отношением к жизни. Они ласковы, заботливы и приветливы. Но могут себя вести непредсказуемо — как кремень. Это касается кризисных ситуаций. Они группируются в трудные минуту, собирают волю в кулак.

Черты характера

Ранее сообщалось, что по группе крови можно узнать, какие черты характера и способности заложены с рождения. Так, обладатели I группы крови отличаются выносливостью, трудоспособностью и энергичностью. Они ставят себе цели и движутся к ним. Такие люди амбициозны, но суетливы. И часто ревнуют. Группа считается самой древней на Земле.

Людей со II группой крови отличают спокойствие, аккуратность и трудолюбие. Они неконфликтны и могут многое вытерпеть. Причем ряд генетиков утверждает, что эта группа крови пришла на Землю из космоса.

Носители III группы крови любят свободу и независимость. Чужое мнение не настолько важно. При этом способны сопереживать и сочувствовать беде окружающих.

С представителями IV группы крови легче всего ужиться и подружиться. Такие люди честны и тактичны. И не выносят лжи и лицемерия. Но нерешительны и могут очень низко себя оценивать. Однако у них невероятно развита интуиция.

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