По группе крови можно узнать, какие черты характера и способности заложены с рождения. И при чем тут маньяки и иммунитет

Многие исследовали считают — группа крови человека напрямую связана с его характером и другими способностями.

Заявление громкое и, возможно, спорное. Но тем не менее нашлась группа ученых, которая разложила все по полочкам.

Так, обладатели I группы крови отличаются выносливостью, трудоспособностью и энергичностью. Они ставят себе цели и движутся к ним. Такие люди амбициозны, но суетливы. И часто ревнуют. Группа считается самой древней на Земле, указывает gorodkirov.ru.

Людей со II группой крови отличают спокойствие, аккуратность и трудолюбие. Они неконфликтны и могут многое вытерпеть. Причем ряд генетиков утверждает — эта группа крови пришла на Землю из космоса.

Носители III группы крови любят свободу и независимость. Чужое мнение не настолько важно. При этом способны сопереживать и сочувствовать беде окружающих.

С представителями IV группы крови легче всего ужиться и подружиться. Такие люди честны и тактичны. И не выносят лжи и лицемерия. Но нерешительны и могут очень низко себя оценивать. Однако у них невероятно развита интуиция.

Между тем исследователи относятся настороженно к людям с первой группой крови и положительным резус-фактором — из-за "охотничьего инстинкта".

Характеристики "злодеев":

терпеть не могут проигрывать;

внимательны к деталям;

крайне осторожны;

прирожденные лидеры.

Другие исследователи считают, что и вторая с положительным резус-фактором тоже входит в потенциальную группу риска.

Иммунитет

Исследователи определили группу крови, у обладателей которой повышенная способность продуцировать интерферон при вирусной инфекции. Оказалось, что носители первой, третьей и четвертой групп крови отличаются более сильным иммунитетом.

Носители второй группы крови почти в 40% случаев обладают сниженной способностью продуцировать интерферон и больше других предрасположены к острым респираторным инфекциям.

Интерфероны — белки, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса.