По группе крови можно узнать, какие черты характера и способности заложены с рождения. И при чем тут маньяки и иммунитет

Заявление громкое и, возможно, спорное. Но тем не менее нашлась группа ученых, которая разложила все по полочкам.
Так, обладатели I группы крови отличаются выносливостью, трудоспособностью и энергичностью. Они ставят себе цели и движутся к ним. Такие люди амбициозны, но суетливы. И часто ревнуют. Группа считается самой древней на Земле, указывает gorodkirov.ru.
Людей со II группой крови отличают спокойствие, аккуратность и трудолюбие. Они неконфликтны и могут многое вытерпеть. Причем ряд генетиков утверждает — эта группа крови пришла на Землю из космоса.
Носители III группы крови любят свободу и независимость. Чужое мнение не настолько важно. При этом способны сопереживать и сочувствовать беде окружающих.
С представителями IV группы крови легче всего ужиться и подружиться. Такие люди честны и тактичны. И не выносят лжи и лицемерия. Но нерешительны и могут очень низко себя оценивать. Однако у них невероятно развита интуиция.
Между тем исследователи относятся настороженно к людям с первой группой крови и положительным резус-фактором — из-за "охотничьего инстинкта".
Характеристики "злодеев":
- терпеть не могут проигрывать;
- внимательны к деталям;
- крайне осторожны;
- прирожденные лидеры.
Другие исследователи считают, что и вторая с положительным резус-фактором тоже входит в потенциальную группу риска.
Иммунитет
Исследователи определили группу крови, у обладателей которой повышенная способность продуцировать интерферон при вирусной инфекции. Оказалось, что носители первой, третьей и четвертой групп крови отличаются более сильным иммунитетом.
Носители второй группы крови почти в 40% случаев обладают сниженной способностью продуцировать интерферон и больше других предрасположены к острым респираторным инфекциям.
Интерфероны — белки, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса.