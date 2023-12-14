14 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Стало известно о новом виде мошенничества в соцсетсях

Мошенники начали использовать в своих схемах Telegram-каналы, сообщает "ЧБ Барнаул".

Telegram, социальные сети.
Telegram, социальные сети.
CC0

Так, злоумышленники присылают в мессенджер предложение заработка в интернете со ссылкой на Telegram-канал. Там предлагают выполнить задания: поставить лайк на видео в YouTube. За это якобы можно получить 300 рублей.

Затем идет задание на выкуп: нужно приобрести один из предложенных товаров в приложении "Эльдорадо", а позже средства вернут с бонусами.

Когда жертва хочет вернуть деньги после второго и последующих выкупов, ей пишут, что снять средства можно только после еще одного задания. Деньги, в последствии, получить обратно не получится.

Ранее жительница Барнаула доверилась тарологу из интернета и лишилась крупной суммы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость