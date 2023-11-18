18 ноября
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Жизнь

Жительница Барнаула потеряла почти 300 тыс. рублей из-за лайков

Как сообщила женщина в полиции, интернет-работодатель обманул ее и украл около 300 тыс. рублей.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Как сообщает "Катунь 24", в ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности.

Женщина получила сообщение в мессенджер с предложением заработка в интернете. Ее работа заключалась в оценивании товаров магазина, но позже работодатель дополнил, что эти товары нужно еще и покупать и получать дополнительные бонусы.

Тогда потерпевшая совершила две покупки: на три и пять тыс. рублей. Но мошенники сообщили, что из-за ошибки учетную запись женщины заблокировали и для того, чтобы ее разблокировать нужно перевести деньги пятью платежами. Потерпевшая так и сделала, но разблокировку не получила.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

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