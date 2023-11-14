Актрису из новых "Папиных дочек" шантажируют неизвестные

Неизвестные обещают от имени Полины Денисовой заминировать ГИТИС или метро,если актриса не перечислит им млн рублей.

По данным источника SHOT, 19-летняя актриса и студентка ГИТИС подвергается шантажу от мошенников уже несколько дней. Помимо самой девушки, звонят и ее родителям, сообщая, что их дочь заминировала Российский институт театрального искусства.

Неизвестный преследует Денисову и в социальных сетях, пытается найти данные о ее месте жительства.

Накануне мошенники заминировали ее учебное заведение около 10 раз от имени актрисы, их условием был 1 млн рублей на номер актрисы.

Обеспокоенная Полина подала заявление в полицию для поиска пугающих неизвестных лиц и проверки.

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