19 февраля
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Жизнь

Стало известно, обладатели какой группы крови созданы для роскошной жизни

Группа ученых выяснила, что группа крови может иметь отношение к финансовому положению человека.

Анализы крови.
Анализы крови.
unsplash.com

Исследователи проанализировали связь между группой крови и характером человека.

Выяснилось, что люди с IV группой крови обладают сильным стремлением к достижению поставленных целей. Их темперамент способствуют накоплению богатства, указывает «Кемерово Live».

Между тем — по результатам других исследований — обладатели III группы крови являются самыми состоятельными. Из них около 40% довольны своим капиталом. Если обладатели III группы еще не богаты, то скоро станут таковыми, пишет prokazan.ru.

Факт

Только 5% населения Земли имеют IV группу крови.

Ранее стало известно, какие черты лица выдают бедных и богатых.

В процессе исследования выяснилось, что для богатых характерны четкие черты лица, выступающие вперед носы, вздернутый рот и высокий лоб.

А бедных отличали прохладные оттенки кожи, низко посаженные брови, опущенные уголки рта и короткий подбородок, указывает LIFE.

Также стала известна группа крови долгожителей. Шансы прожить дольше остальных, имеют обладатели четвертой группы крови.

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