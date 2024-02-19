Стало известно, обладатели какой группы крови созданы для роскошной жизни

Исследователи проанализировали связь между группой крови и характером человека.
Выяснилось, что люди с IV группой крови обладают сильным стремлением к достижению поставленных целей. Их темперамент способствуют накоплению богатства, указывает «Кемерово Live».
Между тем — по результатам других исследований — обладатели III группы крови являются самыми состоятельными. Из них около 40% довольны своим капиталом. Если обладатели III группы еще не богаты, то скоро станут таковыми, пишет prokazan.ru.
Факт
Только 5% населения Земли имеют IV группу крови.
Ранее стало известно, какие черты лица выдают бедных и богатых.
В процессе исследования выяснилось, что для богатых характерны четкие черты лица, выступающие вперед носы, вздернутый рот и высокий лоб.
А бедных отличали прохладные оттенки кожи, низко посаженные брови, опущенные уголки рта и короткий подбородок, указывает LIFE.
Также стала известна группа крови долгожителей. Шансы прожить дольше остальных, имеют обладатели четвертой группы крови.
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