Съемочная площадка, клиническая смерть: почему и где умер телеведущий «Русского лото». Подробности

Ведущий «Русского лото», актер и режиссер Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни 19 сентября. Ему стало плохо во время съемок телепередачи.

Он жаловался на затрудненное дыхание, у него резко упало давление, пишет «МК».

Борисову два раза вызывали скорую с разницей в три часа.

В первый раз от госпитализации он отказался. Но когда состояние ухудшилось, его привезли в 36-ю горбольницу, которая находится неподалеку от съемочного павильона.

Там Борисову предварительно диагностировали коронавирус и подключили к ИВЛ. Бессменный телеведущий лотереи «Русское лото» находился в состоянии клинической смерти.

Также было принято решение перевезти артиста в 52-ю горбольницу, в которой лечат от ковида, пишет bfm.ru.

Борисов умер в дороге. У Борисова было поражено до 75% легких, сообщает издание.

Опровержение

Между тем сестра ведущего сначала опровергла смерть Михаила Борисова.

«Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная», — сообщила Агентству городских новостей «Москва» его сестра Нина Борисова.

Узнав, что Михаила Борисовича госпитализировали со съемочной площади, в больницу приехал его сын — сценарист и ТВ-редактор Вениамин. Его также возмутили сообщения о смерти.

Коронавирус. Медик. COVID-19. CC0

Позднее Нина Борисова, сестра ведущего «Русского лото», предположила, что не обращать внимание на плохое самочувствие ее брату посоветовали коллеги с телевидения, сообщает Telegram-канал Mash.

Она поделилась версией, что Михаила Борисова могли заставлять работать все последние дни, несмотря на недомогание. Женщина добавила, что почти не видела брата, так как он все время был на съемках.

Позднее сестра подтвердила смерть своего брата — легендарного ведущего.

Причиной смерти Борисова назвали коронавирусную инфекцию в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией.

Компания «Столото» опубликовала некролог 20 сентября. Поклонники телепередачи интересовались, по какой причине умер телеведущий. Однако в ответ получали единственный ответ: «Официальной информацией о причинах смерти Михаила Борисовича мы на данный момент не располагаем». И сообщили — что все участники программы проходили обязательное обследование на COVID-19.

«Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист — прямо со съемочной площадки», — говорится в сообщении Театрального института имени Щукина, где Борисов заведовал кафедрой режиссуры.

Судьба программы

Пока вести передачи «Русское лото» будут многолетние соведущие Борисова — Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Периодичность розыгрыша лотереи и ее правила не поменяются, рассказал РИА Новости представитель «Столото».

О ведущем

Михаил Фишман-Борисов руководил режиссерскими и актерскими курсами в Щукинском училище, ГИТИСе, ставил спектакли в московских театрах: Сатиры, Оперетты, имени Ермоловой. Снялся в 14 фильмах. В 2000 году Борисов получил звание «Заслуженный деятель искусств».

Был также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бессменным ведущим «Русского лото» Борисов был 26 лет — с 1994 года.