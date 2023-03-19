19 марта
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Жизнь

Стало известно, почему люди ненавидят знаменитостей

Психологи установили, почему люди могут ненавидеть знаменитостей.

Микрофон.
Микрофон.
unsplash.com

Ненависть к культуре селебрити растет как в западной, так и в восточной культурах. Чувство уязвимости членов общества со стороны знаменитостей подпитывает эту ненависть, следует из результатов исследования. Другими словами, люди думают, что живут хуже из-за знаменитостей, они считают себя жертвами этой культуры, указывает Газета.Ru.

Между людьми и знаменитостями образуется фундаментальная пропасть.

В проводимом опросе приняли участие 800 человек — из Ирана и США.

Результаты опубликованы в журнале Psychology of Popular Media.

Ранее рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей составил Forbes.

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