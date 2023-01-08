Баста, Киркоров, Билан и даже Петросян оказались в черном списке

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 119 человек, преимущественно это российские деятели культуры: актеры, певцы, музыканты и телеведущие, сообщает РБК.

Тем самым Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января. В частности, под санкции попали следующие артисты:

Дмитрий Билан;

Ирина Аллегрова;

Филипп Киркоров;

Виктория Дайнеко;

Полина Гагарина;

Василий Вакуленко (рэпер Баста);

Родион Газманов;

Анита Цой;

Анна Семенович;

Юлия Савичева;

Михаил Шуфутинский;

Лолита Милявская;

Сергей Лазарев;

Лариса Долина;

Евгений Петросян;

Валерий Кипелов;

Игорь Бутман

Украинские санкции предусматривают блокировку как личных активов, так и тех, которыми фигуранты списка могли воспользоваться через третьих лиц. Они будут действовать на протяжении десяти лет.



Также ограничения ввели против режиссера Никиты Михалкова, главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, гендиректора информагентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

В список попал и украинский гражданин, футбольный тренер Анатолий Тимощук (работает в «Зените»), а также политолог Александр Дугин и телеведущая Жанна Бадоева, которая еще в 2019 году отказалась от гражданства Украины в пользу итальянского.