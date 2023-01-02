2 января
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Политика

Алтайские комсомольцы вытоптали поздравление Советскому Союзу в снегу

Геоглиф «СССР100лет» вытоптали в снегу на Оби возле Нового моста члены Барнаульского отделения ЛКСМ РФ в честь 100-летия со дня образования СССР.

СССР 100 лет.
СССР 100 лет.
Телеграм-канал «Комсомол Алтайского края|ЛКСМ РФ».

Как сообщает Telegram-канал организации, геоглиф делался на протяжении трех дней (26 часов).

Авторы указывают, что для создания надписи были пройдены десятки километров.

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