30 декабря
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Жизнь

СССР — 100 лет. Кем были алтайские революционеры и участники Гражданской войны

30 декабря 2022 года исполняется 100 лет с момента образования СССР. К этому времени в стране закончилась Гражданская война, и начал складываться новый жизненный уклад. Altapress.ru изучил архивные фотографии из фондов Краеведческого музея и подготовил материал о тех людях, которые принимали активное участие в тех исторических событиях.

Штаб Первой Чумышской дивизии.
Штаб Первой Чумышской дивизии.
АГКМ.

Революция 1917 г. и последующая гражданская война привели к установлению на Алтае власти большевиков, однако она закрепилась не сразу. Так, в июне 1918 г. советская власть в регионе пала — Барнаул был взят белыми войсками. Они покинули город только в ночь на 10 декабря 1919 г., будучи почти полностью окруженными красными партизанами.

Яркова В. А. (слева) — член Барнаульского подпольного комитета РСДРП (1909−1912). Была хозяйкой барнаульской явочной квартиры.

На фото изображена с подругами. 1910-е гг. На обороте фотографии есть надпись: «На добрую память сестре от Варюшки прошу не забывать Нюра! Где бы я не была как жить мне не придется я никогда тебя не забуду Мне очень тяжело тебя оставлять, но ничего не поделаешь Не падай духом и борись с обстоятельствами жизни! Варя»

Яркова В.А.
Яркова В.А.
АГКМ.

Участницы революционного движения в Барнауле Н.А. Бушуева (Вернер) и А.В. Решетникова (справа). г. Барнаул. 26 мая 1917 г.

На обороте надпись: «Милой Гране от А.Р. Вспоминай в минуты досуга. 26 мая 1917 г.»

Н.А. Бушуева (Вернер) и А.В. Решетникова.
Н.А. Бушуева (Вернер) и А.В. Решетникова.
АГКМ.

Сулим Д.Г., начальник сводного Алтайского красногвардейского отряда (справа) с невестой Л.А. Гук (вторая справа) и друзьями. 1918 г.

Дмитрий Григорьевич Сулим (1882−1918) — участник Гражданской войны на Алтае. В июне 1916 г., по окончании пехотного училища, был направлен в Барнаул. В марте 1917 г. был избран в Совет солдатских депутатов, в сентябре — начальником Барнаульского гарнизона. 15 июня 1918 г. на станции Алейская его избрали начальником штаба красногвардейского отряда. Был помощником П. Сухова. 10 августа 1918 г. после гибели отряда П. Сухова пытался с разведчиками переправиться на правый берег Катуни, чтобы уйти в Монголию, но все они погибли в бою у с. Усть-Иня.

Сулим Д.Г.
Сулим Д.Г.
АГКМ.

Малышкин Г.Б., секретарь Алтайского губернского комитета, с дочерью. г. Барнаул.

Фотография датируется 9 сентября 1918 г.

Малышкин Г.Б.
Малышкин Г.Б.
АГКМ.

Малюков С. А. (1898−1919) — житель Барнаула, которого мобилизовали в армию А.В. Колчака.

Фотография сделана не позднее 1919 г.

Малюков С.А.
Малюков С.А.
АГКМ.

Мамонтов Е.М. с женой Дорой Афанасьевной. 1920 г.

Ефим Мефодьевич Мамонтов (1889−1922), один из руководителей партизанского движения в Западной Сибири, главнокомандующий объединенной партизанской армией Западной Сибири. В начале сентября 1918 г. возглавил созданный из жителей с. Вострово отряд. С весны 1919 г. командовал небольшим конным партизанским отрядом на юге Славгородского уезда. В конце августа-начале сентября 1919 г. возглавил объединение нескольких партизанских отрядов. 7 октября 1919 г. на совещании командного состава партизанских отрядов всего Степного Алтая был избран её главнокомандующим. В декабре 1919 г. назначен помощником инспектора пехоты 5-й армии. С 1920 г. — член чрезвычайного революционного трибунала Сибири при Сибревкоме. С 1 июня по 8 сентября 1920 г. служил командиром Первой отдельной красной добровольческой Западно-Сибирской стрелковой бригады, в составе которой принимал участие в боях против врангелевцев. После возвращения с фронта в ноябре 1920 г. назначен командиром бригады формировавшейся 27-й стрелковой дивизии войск внутренней службы. Убит в феврале 1922 г. в д. Власиха.

Мамонтов Е.М.
Мамонтов Е.М.
АГКМ.

Штаб Первой Чумышской дивизии. До 1922 г.

На фото: слева направо во втором ряду 3-й — М.И. Ворожцов, командир дивизии.

Матвей Иванович Ворожцов (1889−1922) — активный участник большевистского подполья и партизанского движения на Алтае. Подпольный псевдоним «Анатолий».

Его именем названа улица в Барнауле, на которой он жил в последние годы.

Штаб Первой Чумышской дивизии.
Штаб Первой Чумышской дивизии.
АГКМ.

Бывшие партизаны — участники Зиминского восстания. 1924 г.

На фото: слева направо сидят Н.П. Корсекин и И.В. Гусаров, стоит — И. Чебышев

Зиминское восстание — вооруженное выступление крестьян Барнаульского уезда против правительства Колчака в августе 1919 г. Оно положило начало массовому партизанскому движению во всем Степном Алтае. Получило свое наименование по названию с. Зимино Ильинской волости Барнаульского уезда.

Участники Зиминского восстания.
Участники Зиминского восстания.
АГКМ.

Чаузов П.К. с однополчанами. 1920-е гг.

Павел Кузьмич Чаузов (1898−1928), член подпольной организации в с. Зимино, один из организаторов Зиминского вооруженного восстания в августе 1919 г., командир партизанского отряда, затем — командир полка Горно-Степной дивизии, входящей в состав армии под командованием Е.М. Мамонтова.

Чаузов П.К. с однополчанами.
Чаузов П.К. с однополчанами.
АГКМ.

Пимокаты и представители интеллигенции — участники революционного движения в 1900-х гг. г. Барнаул. Январь 1927 г. Фото Артели «Объединение»

На Алтае пимами называли валенки, их валяли из шерсти, или «катали», отсюда и такое название. Пимокатное дело пришло на Алтай в 60-е годы XIX века. Главную роль в этом сыграли крестьяне-переселенцы. Они принесли с собой необходимые умения и навыки и распространили свой промысел в разных регионах Алтая.

Пимокаты и представители интеллигенции.
Пимокаты и представители интеллигенции.
АГКМ.

Тибекин П.Д., председатель Алейского райпотребсоюза, бывший партизан. Конец 1920-х-начало 1930-х гг.

Павел Демьянович Тибекин (1889−1938), командир первого, затем 21-го Алейского партизанского полка 6-й Горностепной дивизии.

Арестован в 1936 г. и расстрелян в 1938 г. Реабилитирован в 1956 г.

Тибекин П.Д.
Тибекин П.Д.
АГКМ.

Фотографии предоставлены Алтайским государственным краеведческим музеем.

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