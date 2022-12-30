Яркова В. А. (слева) — член Барнаульского подпольного комитета РСДРП (1909−1912). Была хозяйкой барнаульской явочной квартиры. На фото изображена с подругами. 1910-е гг. На обороте фотографии есть надпись: «На добрую память сестре от Варюшки прошу не забывать Нюра! Где бы я не была как жить мне не придется я никогда тебя не забуду Мне очень тяжело тебя оставлять, но ничего не поделаешь Не падай духом и борись с обстоятельствами жизни! Варя» Яркова В.А. АГКМ.

Участницы революционного движения в Барнауле Н.А. Бушуева (Вернер) и А.В. Решетникова (справа). г. Барнаул. 26 мая 1917 г. На обороте надпись: «Милой Гране от А.Р. Вспоминай в минуты досуга. 26 мая 1917 г.» Н.А. Бушуева ( Вернер) и А.В. Решетникова. АГКМ.

Сулим Д.Г., начальник сводного Алтайского красногвардейского отряда (справа) с невестой Л.А. Гук (вторая справа) и друзьями. 1918 г. Дмитрий Григорьевич Сулим (1882−1918) — участник Гражданской войны на Алтае. В июне 1916 г., по окончании пехотного училища, был направлен в Барнаул. В марте 1917 г. был избран в Совет солдатских депутатов, в сентябре — начальником Барнаульского гарнизона. 15 июня 1918 г. на станции Алейская его избрали начальником штаба красногвардейского отряда. Был помощником П. Сухова. 10 августа 1918 г. после гибели отряда П. Сухова пытался с разведчиками переправиться на правый берег Катуни, чтобы уйти в Монголию, но все они погибли в бою у с. Усть-Иня. Сулим Д.Г. АГКМ.

Малышкин Г.Б., секретарь Алтайского губернского комитета, с дочерью. г. Барнаул. Фотография датируется 9 сентября 1918 г. Малышкин Г.Б. АГКМ.

Малюков С. А. (1898−1919) — житель Барнаула, которого мобилизовали в армию А.В. Колчака. Фотография сделана не позднее 1919 г. Малюков С.А. АГКМ.

Мамонтов Е.М. с женой Дорой Афанасьевной. 1920 г. Ефим Мефодьевич Мамонтов (1889−1922), один из руководителей партизанского движения в Западной Сибири, главнокомандующий объединенной партизанской армией Западной Сибири. В начале сентября 1918 г. возглавил созданный из жителей с. Вострово отряд. С весны 1919 г. командовал небольшим конным партизанским отрядом на юге Славгородского уезда. В конце августа-начале сентября 1919 г. возглавил объединение нескольких партизанских отрядов. 7 октября 1919 г. на совещании командного состава партизанских отрядов всего Степного Алтая был избран её главнокомандующим. В декабре 1919 г. назначен помощником инспектора пехоты 5-й армии. С 1920 г. — член чрезвычайного революционного трибунала Сибири при Сибревкоме. С 1 июня по 8 сентября 1920 г. служил командиром Первой отдельной красной добровольческой Западно-Сибирской стрелковой бригады, в составе которой принимал участие в боях против врангелевцев. После возвращения с фронта в ноябре 1920 г. назначен командиром бригады формировавшейся 27-й стрелковой дивизии войск внутренней службы. Убит в феврале 1922 г. в д. Власиха. Мамонтов Е.М. АГКМ.

Штаб Первой Чумышской дивизии. До 1922 г. На фото: слева направо во втором ряду 3-й — М.И. Ворожцов, командир дивизии. Матвей Иванович Ворожцов (1889−1922) — активный участник большевистского подполья и партизанского движения на Алтае. Подпольный псевдоним «Анатолий». Его именем названа улица в Барнауле, на которой он жил в последние годы. Штаб Первой Чумышской дивизии. АГКМ.

Бывшие партизаны — участники Зиминского восстания. 1924 г. На фото: слева направо сидят Н.П. Корсекин и И.В. Гусаров, стоит — И. Чебышев Зиминское восстание — вооруженное выступление крестьян Барнаульского уезда против правительства Колчака в августе 1919 г. Оно положило начало массовому партизанскому движению во всем Степном Алтае. Получило свое наименование по названию с. Зимино Ильинской волости Барнаульского уезда. Участники Зиминского восстания. АГКМ.

Чаузов П.К. с однополчанами. 1920-е гг. Павел Кузьмич Чаузов (1898−1928), член подпольной организации в с. Зимино, один из организаторов Зиминского вооруженного восстания в августе 1919 г., командир партизанского отряда, затем — командир полка Горно-Степной дивизии, входящей в состав армии под командованием Е.М. Мамонтова. Чаузов П.К. с однополчанами. АГКМ.

Пимокаты и представители интеллигенции — участники революционного движения в 1900-х гг. г. Барнаул. Январь 1927 г. Фото Артели «Объединение» На Алтае пимами называли валенки, их валяли из шерсти, или «катали», отсюда и такое название. Пимокатное дело пришло на Алтай в 60-е годы XIX века. Главную роль в этом сыграли крестьяне-переселенцы. Они принесли с собой необходимые умения и навыки и распространили свой промысел в разных регионах Алтая. Пимокаты и представители интеллигенции. АГКМ.