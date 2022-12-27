27 декабря
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Жизнь

103 года ликвидации. Как справлялись с безграмотностью в СССР и что для этого делают сейчас

Агитация грамотности среди населения Российской Советской Федеративной Социалистической Республики началась 103 года назад. Alltapress.ru рассказывает, как боролись за знания тогда, и происходит ли это сейчас.

Обучение населения чтению и письму в деревне Шоркасы, фото 1930 годов.
Обучение населения чтению и письму в деревне Шоркасы, фото 1930 годов.
ru.wikipedia.org

Как искореняли неграмотность в 1919 году в РСФСР?

В конце декабря 1919 года Совет народных комиссаров принял декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Согласно ему, все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязали учиться грамоте на родном или на русском языке.

Можно было привлекать грамотных людей к обучению безграмотных на основе трудовой повинности.

Как искореняли:

  • Создавали школы для переростков;
  • Возводили школы при детских домах, колониях и прочих учреждениях, входивших в систему образования с социальной защиты;
  • Каждый населенный пункт с численностью неграмотных свыше 15 человек должен был иметь школу грамоты (ликпункт). В ней обучали три-четыре месяца;
  • Создавали добровольные сообщества по борьбе с безграмотностью вроде «Долой неграмотность», основанного в 1923 году;
  • С 1930 года ввели начальное обучение, чтобы искоренить недостаток знаний среди детей.

К 1939 году практически 90% населения в возрасте до 50 были обучены хоть какой-то грамоте. А к концу 1960 годов СССР и вовсе признали самой читающей в мире страной.

Плакат ликбеза 1920 годов.
Плакат ликбеза 1920 годов.
vk.com/rutat

Борются ли с безграмотностью сейчас?

На сегодняшний день нет закона, обязывающего гражданина России обучаться. Все добровольно. Однако есть системы поощрения, согласно статье 191 ТК РФ и статье 34 «Об образовании в Российской Федерации»: материальная и нематериальная. Системы присутствуют на всех этапах: от школы, до университета и работы.

К нематериальному поощрению относятся:

  • Похвала;
  • Грамоты и благодарственные письма;
  • Рекомендательные письма.

К материальному поощрению относятся:

  • Ценные подарки;
  • Стипендии;
  • Премии и гранты.
Занятия по ликвидации неграмотности, фото 1930 годов.
Занятия по ликвидации неграмотности, фото 1930 годов.
ru.wikipedia.org

Получать знания может человек любого возраста. Для этого есть университеты (даже для пожилых людей), вечерние школы, дистанционные и заочные форматы обучения, чтобы можно было совмещать работу и пары. Также есть онлайн- и офлайн-курсы, по окончании которых человек получает сертификат о полученных компетенциях.

Можно сказать, что сейчас возможностей для учебы больше: есть компьютеры со свободным доступом к информации, развитая коммуникационная система, обилие всевозможных школ, интернатов, колледжей, университетов и сфер деятельности, в которых можно себя реализовать.

Плакат ликбеза 1920 годов.
Плакат ликбеза 1920 годов.
vk.com/rutat

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