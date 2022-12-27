103 года ликвидации. Как справлялись с безграмотностью в СССР и что для этого делают сейчас

Агитация грамотности среди населения Российской Советской Федеративной Социалистической Республики началась 103 года назад. Alltapress.ru рассказывает, как боролись за знания тогда, и происходит ли это сейчас.

Как искореняли неграмотность в 1919 году в РСФСР?

В конце декабря 1919 года Совет народных комиссаров принял декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Согласно ему, все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязали учиться грамоте на родном или на русском языке.

Можно было привлекать грамотных людей к обучению безграмотных на основе трудовой повинности.

Как искореняли:

Создавали школы для переростков;

Возводили школы при детских домах , колониях и прочих учреждениях , входивших в систему образования с социальной защиты;

колониях и прочих учреждениях входивших в систему образования с социальной защиты; Каждый населенный пункт с численностью неграмотных свыше 15 человек должен был иметь школу грамоты ( ликпункт). В ней обучали три-четыре месяца;

ликпункт). В ней обучали три-четыре месяца; Создавали добровольные сообщества по борьбе с безграмотностью вроде «Долой неграмотность», основанного в 1923 году;

С 1930 года ввели начальное обучение , чтобы искоренить недостаток знаний среди детей.

К 1939 году практически 90% населения в возрасте до 50 были обучены хоть какой-то грамоте. А к концу 1960 годов СССР и вовсе признали самой читающей в мире страной.

Плакат ликбеза 1920 годов. vk.com/rutat

Борются ли с безграмотностью сейчас?

На сегодняшний день нет закона, обязывающего гражданина России обучаться. Все добровольно. Однако есть системы поощрения, согласно статье 191 ТК РФ и статье 34 «Об образовании в Российской Федерации»: материальная и нематериальная. Системы присутствуют на всех этапах: от школы, до университета и работы.

К нематериальному поощрению относятся:

Похвала;

Грамоты и благодарственные письма;

Рекомендательные письма.

К материальному поощрению относятся:

Ценные подарки;

Стипендии;

Премии и гранты.

Занятия по ликвидации неграмотности , фото 1930 годов. ru.wikipedia.org

Получать знания может человек любого возраста. Для этого есть университеты (даже для пожилых людей), вечерние школы, дистанционные и заочные форматы обучения, чтобы можно было совмещать работу и пары. Также есть онлайн- и офлайн-курсы, по окончании которых человек получает сертификат о полученных компетенциях.

Можно сказать, что сейчас возможностей для учебы больше: есть компьютеры со свободным доступом к информации, развитая коммуникационная система, обилие всевозможных школ, интернатов, колледжей, университетов и сфер деятельности, в которых можно себя реализовать.