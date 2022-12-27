103 года ликвидации. Как справлялись с безграмотностью в СССР и что для этого делают сейчас

Как искореняли неграмотность в 1919 году в РСФСР?
В конце декабря 1919 года Совет народных комиссаров принял декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Согласно ему, все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязали учиться грамоте на родном или на русском языке.
Можно было привлекать грамотных людей к обучению безграмотных на основе трудовой повинности.
Как искореняли:
- Создавали школы для переростков;
- Возводили школы при детских домах, колониях и прочих учреждениях, входивших в систему образования с социальной защиты;
- Каждый населенный пункт с численностью неграмотных свыше 15 человек должен был иметь школу грамоты (ликпункт). В ней обучали три-четыре месяца;
- Создавали добровольные сообщества по борьбе с безграмотностью вроде «Долой неграмотность», основанного в 1923 году;
- С 1930 года ввели начальное обучение, чтобы искоренить недостаток знаний среди детей.
К 1939 году практически 90% населения в возрасте до 50 были обучены хоть какой-то грамоте. А к концу 1960 годов СССР и вовсе признали самой читающей в мире страной.
Борются ли с безграмотностью сейчас?
На сегодняшний день нет закона, обязывающего гражданина России обучаться. Все добровольно. Однако есть системы поощрения, согласно статье 191 ТК РФ и статье 34 «Об образовании в Российской Федерации»: материальная и нематериальная. Системы присутствуют на всех этапах: от школы, до университета и работы.
К нематериальному поощрению относятся:
- Похвала;
- Грамоты и благодарственные письма;
- Рекомендательные письма.
К материальному поощрению относятся:
- Ценные подарки;
- Стипендии;
- Премии и гранты.
Получать знания может человек любого возраста. Для этого есть университеты (даже для пожилых людей), вечерние школы, дистанционные и заочные форматы обучения, чтобы можно было совмещать работу и пары. Также есть онлайн- и офлайн-курсы, по окончании которых человек получает сертификат о полученных компетенциях.
Можно сказать, что сейчас возможностей для учебы больше: есть компьютеры со свободным доступом к информации, развитая коммуникационная система, обилие всевозможных школ, интернатов, колледжей, университетов и сфер деятельности, в которых можно себя реализовать.
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