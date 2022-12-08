Ни базы, ни знаний. В Барнауле устроили стратегическую сессию по вопросу нехватки кадров в промышленности

Представители 16 предприятий края и девяти ведущих средних учебных заведений встретились в региональном Центре опережающей профессиональной подготовки, чтобы поговорить о кадровой проблеме в промышленности. На протяжении нескольких лет алтайская система образования никак не может синхронизироваться с реальным сектором экономики. И тому есть причины.

Сбой в системе

Стратегическую сессию со сложным названием «Определение концептуальных подходов при формировании модели синхронизации подготовки кадров в соответствии с потребностями предприятий региона» организовали два министерства — образования и экономического развития — и Алтайский институт развития образования им. А. М. Топорова.

Руководитель координационного центра движения «Молодые профессионалы» АИРО Натальи Чжао говорит, что поводом для встречи стал острый кадровый дефицит на фоне большого количества молодых специалистов, которых ежегодно выпускают профессиональные образовательные организации края.

Проблема эта не нова. Уже несколько лет учреждения среднего профессионального образования хвастаются высоким уровнем подготовки и большими конкурсами на место, а работать на заводах по-прежнему некому. Эксперты пытаются выяснить, где система дает сбои.

Показатель трудоустройства выпускников СПО в Алтайском крае колеблется на уровне 60−62% и считается довольно высоким. Хотя никто не считал, сколько молодых специалистов устраиваются работать именно по полученной профессии.

Сессия по кадровому вопросу. АИРО.

Познакомились

Руководители колледжей и техникумов на рассказали работодателям про программы обучения и их содержание, обсудили качество подготовки студентов, условия организации производственной практики, сравнили материально-техническую базу предприятий и образовательных учреждений.

Представители промышленного сектора презентовали свои предприятия с точки зрения организации учебной и производственной практики, корпоративной культуры, размера заработной платы, возможности официального трудоустройства в период обучения, социальной поддержки молодых рабочих, профориентационной работы.

Боле подробно участники обсудили три направления подготовки — «Сварщик», «Токарь» и «Электромонтажник».

Кто был на сессии Предприятия Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения,

«Алтай-Кокс»,

«Алттранс»,

«Алтайский машиностроительный завод «Газэнергомаш»,

«Барнаултрансмаш»,

Барнаульский завод энергетического оборудования им. Д.В. Воеводина,

Барнаульский станкостроительный завод,

Завод механических прессов,

котельный завод «Промкотлоснаб»,

«Прогресс»,

Производственное объединение «Межрегионэнергосервис»,

«Руф-2»,

«СибКомплект»,

«Сибэнергомаш-БКЗ»,

«Технологии металлообработки»,

«Топ СМАРТ»,

«ЭСТ». Учреждения образования Алейский технологический техникум,

Алтайский архитектурно-строительный колледж,

Алтайский государственный колледж,

Алтайский политехнический техникум,

Алтайский транспортный техникум,

Бийский государственный колледж,

Бийский промышленно-технологический колледж,

Заринский политехнический техникум

Рубцовский аграрно-промышленный техникум. В сессии также участвовали специалисты управления Алтайского края по труду и занятости населения.

Сессия по кадровому вопросу. АИРО.

Лабораторная работа

В ходе диалога представители бизнеса и образования отметили разницу между материально-технической базой в образовательном учреждении и на предприятии.

Эту проблему частично решает возможность организации специальных лабораторий в СПО. Она появилась с 2016 года, на гранты Минпросвещения можно стало модернизировать учебный процесс.

Лаборатории и мастерские за счет разным форм софинансирования (уже не только за госсчет) стали оснащать современным оборудованием, похожим на то, что реально имеется на вооружении региональной промышленности. Но это очень дорогостоящий путь. Например, лаборатории эксплуатации сельскохозяйственных машин стоят 15−20 млн рублей.

Разумеется, оснастить современным оборудованием каждое СПО не под силу — фактически это как построить копию завода.

Сессия по кадровому вопросу. АИРО.

Отвести за ручку

Начинать знакомство с производством нужно как можно раньше, говорят специалисты минобра, и настаивают на том, чтобы предприятия были более открыты.

«Сейчас активно по телевизору и в интернете пропагандируется тема ресторанной и гостиничной индустрии, об этом снимают фильмы и сериалы, — рассказывала недавно в интервью «СК» начальник отдела СПО министерства образования края Наталья Дмитриева. — Если мы вернемся в наше советское детство, то там шла пропаганда как раз производства, промышленности и сельского хозяйства, а мамы или папы у многих работали на заводе. Было видно и понятно, для чего нужны эти профессии, и как люди трудятся. Важно, чтобы дети не только слышали о профессиях, но и видели, как именно все устроено».

Однако не все промышленные предприятия готовы принимать «гостей». Брать под свою ответственность «зеленых» спецов прямо с первого курса и выращивать их «под себя», тоже соглашаются немногие.

Другие же считают это единственным путем пополнения кадров. Предприятиям самим нужно активнее работать со студентами, потому то они не понимают, что могут найти в Барнауле нормальное место работы, считает собственник компании «Акто» Александр Зайцев. «Многие и на предприятиях не бывали. Нужно за руку приводить, уговаривать, бороться за выпускников. Других не будет», — рассказал он Altapress.ru.

Алтайский филиал СГК. Фото Анны Зайковой

Учителя и «целевики»

Другая проблема, которую выявили участники сессии, — недостаточная квалификация преподавателей и мастеров производственного обучения. На предприятиях края появляются новые высокоточные линии производства, где необходимы иные навыки работы, нежели чем просто за станком. Знаний, как именно строится производство, не хватает тем, кто обучает студентов. В итоге молодых специалистов экстренно вынуждены переучивать уже на производстве.

Третий разрыв в цепи образования и экономика образовался из-за недостаточного количества договоров целевого обучения. Многие эксперты видят в целевом обучении едва ли не панацею от кадрового голода.

В отсутствии устаревшей и (по мнению некоторых) негуманной советской системы распределения, «целевики» — это, пожалуй, единственный шанс гарантировано пополнить производства кадрами. Правда, для этого требуется активное участие самих производственников, в том числе, финансовое.

Студенты колледжей шьют экипировку. Данил Лиманский.

«Профессионалитет»

Заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына сказала, что эта стратегическая сессия — продолжение диалога, который министерство ведет со всеми заинтересованными сторонами на протяжении последних пяти лет.

По мнению эксперта, для организации взаимодействия учреждений образования и работодателей отлично подойдет модель, которую уже использует федеральный проект «Профессионалитет».

Алтайский край вошел в него в этом году. Первым якорным работодателем стала компания «БТК Групп» — крупнейший производственный комплекс легкой промышленности в России, куда вошла барнаульская фабрика «Меланжист Алтая».

Базовой образовательной организацией стала Алтайская академия гостеприимства. Предполагается, что до 2025 года на «БТК Групп» смогут трудоустроиться более 300 выпускников по профессии «Оператор швейного оборудования».

Модель «Профессионалитета» предусматривает участие самих отраслевых специалистов в подготовке кадров. У предприятий есть возможность формировать учебные план под свои запросы и быть полноправным соучредителем процесса образования. Выпускникам проект гарантирует трудоустройство.

«К такому взаимодействию проявили готовность работодатели, присутствующие на сессии, и те учреждения, которые готовят кадры по отраслям, — подытожила Галина Синицына.

В 2023 году на базе Алтайского политехнического техникума будет создан образовательно-производственный центр для машиностроительной отрасли, в который войдут еще четыре учебных заведения. Опорным работодателем станет завод «Ротор».

Здесь будут готовить токарей на станках с числовым программным управлением, наладчиков станков и оборудования в механообработке и специалистов технологии металлообрабатывающего производства.

На базе Алтайского транспортного техникума откроют, соответственно, машиностроительный кластер. В него войдут шесть сетевых образовательных организаций. Работодателями станут компания «Алт Авто Сервис», Барнаульское дорожно-строительное управление № 4 и барнаульский автоцентр «КамАЗ».

«Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения», Павловск Анна Зайкова

Что будет дальше

На сессии разработали план подготовки молодых квалифицированных кадров. Представители бизнеса и образования намерены проводить для студентов дни открытых дверей и экскурсии, организовывать для них профессиональные пробы и конкурсы, привлекать специалистов предприятий для преподавания спецдисциплин, популяризировать рабочие профессии и многое другое.

АИРО в свою очередь подготовит и проведет на базе предприятий курсы повышения квалификации, на которых мастера производственного обучения и преподаватели специальных и общеобразовательных дисциплин познакомятся с новыми технологиями, методами и приемами труда.

Как сообщили организаторы, в дальнейшем пройдет серия таких встреч между представителями колледжей и техникумов и работодателями из других сфер экономики.