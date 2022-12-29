«Одевались как попало и ели оливье раз в год». Что барнаульская молодежь думает про СССР: опрос altapress.ru

Дарья: — К СССР отношусь исключительно как к историческому периоду, не более того. Собственного мнения по этому поводу у меня не сформировалось (возможно, это еще впереди). Родители описывают советское время только позитивно. Но, честно говоря, я не думаю, что все было так уж хорошо. Просто для мамы с папой это было счастливое время детства и юности, поэтому они так отзываются.

Максим: — Думаю, в СССР было лучше. Как минимум, высшее образование было гораздо доступнее. Плюс, насколько я знаю, льготы для студентов хорошие имелись. Может быть, неправильно говорить это, но я считаю, что всестороннее развитие молодежи и общества в целом было гораздо выше.

Владимир и Алиса: — Мне не нравится Советский Союз. Не все там так гладко было, как романтизируют некоторые. Мне кажется идеология равенства, которая была — это лицемерие. Думаю, это время оставило сильный отпечаток на настоящем. Люди не могут оставить в покое советское наследие, цепляются за него. Еще большая проблема в том, что, поскольку это довольно большой период, каждый говорит о чем-то своем. Например, наши бабушки описывают 1980-е годы как замечательное время. А про репрессии конца 1930-х не упоминают вообще.

Марина: — Мое отношение крайне негативное. В большей степени, из-из Сталина. Он поступал с гражданами негуманно: приказывал расстреливать неугодных режиму. Я считаю, что это ужасно. Еще думаю, что СССР в любом случае распался бы. Потому что там коммунизм строился не по принципам Карла Маркса.

Александр и Софья: — В истории мы ничего не понимаем. Но наверняка были свои плюсы и минусы. Вот, например, дефицит — это и плюс, и минус. Ну ладно, мы пойдем.

Савва: — Я родился уже в России. Про Советский Союз слышал только от бабушек, дедушек и родителей. Какое-то время назад они говорили только: «А вот раньше было лучше». И вот сейчас они стали довольны настоящим. По-моему, это был необходимый и даже позитивный этап развития страны.

Илья: — Оценить не могу, поскольку в СССР не жил. Но родители, как ни странно, не говорят, что раньше было лучше. Но я почему-то думаю, что это действительно так. Хотя бы люди дружные были. А сейчас каждый сам за себя. Образование тоже обесценилось. В Союзе, чтобы достойно зарабатывать, нужно было хорошо учиться. В нынешнее время диплом не имеет никакого значения. При этом, обучение в университете стоит очень дорого.

Роман: — Думаю, в то время людям жилось более комфортно. Цены доступные, образование бесплатное, государственное обеспечение. Даже квартиру можно было получить бесплатно. Да и вообще, народ был добрее, взаимоподдержка, все такое. Не отказался бы пожить в это время.

Ангелина: — Мама говорила, что в Союзе все было круто: хотя бы молоко и хлеб по талонам выдавали. Я маме верю, она меня никогда не обманывала.

Елизавета и Екатерина: — К СССР не относимся никак — мы же там не жили. Одни родственники говорят, что было плохо, другие — наоборот ностальгируют. Здорово, что было бесплатное образование и более качественные продукты. Только из-за этого хотелось бы там пожить. Но недолго. Потому что, с другой стороны, существовал огромный дефицит всего. Люди одевались как попало и ели оливье раз в год. Короче, сложные времена.