Стало известно, почему силовики нагрянули с обысками в мэрию алтайского города

Градоначальник Славгорода Сергей Горбунов подтвердил эту информацию и уточнил, что речь идет о ситуации с изъятием местного полигона ТБО у МУПа и передачи его другому предприятию.
Сам мэр заявил, что он действовал в рамках закона, а дело сфабриковано предпринимателями, которые якобы были заинтересованы в получении прибыли с полигона, а потом потеряли источник дохода.
Обыски в рамках расследования уголовного дела прошли не только в городской администрации, но и дома у Сергея Горбунова.
Насколько известно, фигурантом уголовного дела никто не значится.