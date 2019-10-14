Стало известно, почему силовики нагрянули с обысками в мэрию алтайского города

Визит правоохранителей с обысками в мэрию Славгорода связан с расследованием уголовного дела о неправомерных действиях при банкротстве муниципального унитарного предприятия «Благоустройство», сообщает « Банкфакс ».

Градоначальник Славгорода Сергей Горбунов подтвердил эту информацию и уточнил, что речь идет о ситуации с изъятием местного полигона ТБО у МУПа и передачи его другому предприятию.

Сам мэр заявил, что он действовал в рамках закона, а дело сфабриковано предпринимателями, которые якобы были заинтересованы в получении прибыли с полигона, а потом потеряли источник дохода.

Обыски в рамках расследования уголовного дела прошли не только в городской администрации, но и дома у Сергея Горбунова.

Насколько известно, фигурантом уголовного дела никто не значится.