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Жизнь
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Стало известно, почему в Барнауле позеленела Пивоварка

Причиной позеленения реки Пивоварки в Барнауле стало попадание в воду красителя, который добавили в теплоноситель энергетики.

Пивоварка позеленела в Барнауле.
Пивоварка позеленела в Барнауле.
vk.com/barneos22.

Как сообщили в Алтайском филиале «Сибирской генерирующей компании», 10 марта энергетики начали испытания сетей. В теплоноситель по всему городу был добавлен краситель зеленоватого цвета.

Целью испытаний является выявление утечек на сетях, а также установление фактов незаконного забора воды.

Относительно изменения цвета воды в Пивоварке в компании отметили, что скорее всего, на сетях произошла утечка, краситель попал в реку.

При этом в СГК подчеркнули, что никакого вреда краситель нанести не может.

В данный момент энергетики устанавливают, где именно произошла утечка.

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