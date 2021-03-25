Стало известно, почему в Барнауле позеленела Пивоварка

Причиной позеленения реки Пивоварки в Барнауле стало попадание в воду красителя, который добавили в теплоноситель энергетики.

Как сообщили в Алтайском филиале «Сибирской генерирующей компании», 10 марта энергетики начали испытания сетей. В теплоноситель по всему городу был добавлен краситель зеленоватого цвета.

Целью испытаний является выявление утечек на сетях, а также установление фактов незаконного забора воды.

Относительно изменения цвета воды в Пивоварке в компании отметили, что скорее всего, на сетях произошла утечка, краситель попал в реку.

При этом в СГК подчеркнули, что никакого вреда краситель нанести не может.

В данный момент энергетики устанавливают, где именно произошла утечка.