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Жизнь
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Тархуновая речка. Пивоварка позеленела в Барнауле

Жители Барнаула обсуждают в социальных сетях изменение цвета воды в реке Пивоварка.

Пивоварка позеленела в Барнауле.
Пивоварка позеленела в Барнауле.
vk.com/barneos22.

Заметка о весенних метаморфозах появилась в паблике «Барнаул 22».

«Тархун н-н-надо? Пивоварка в районе зеркальной фабрики. В весенний пейзаж с оттаивающим мусором, грязью и собачьим сами знаете чем вписывается идеально. Весна…», — отмечает автор сообщения.

Отметим, что Пивоварка в Барнауле весьма нередко меняет цвет — чуть ли не ежегодно вода в реке играет «новыми красками».

Напомним также, что уровень Пивоварки в районе улиц Проездная и Микронная поднялся настолько, что под угрозу затопления попал ближайшие дома и огороды горожан.

Власти Железнодорожного района Барнаула взяли ситуацию на контроль.

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