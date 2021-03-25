Тархуновая речка. Пивоварка позеленела в Барнауле

Заметка о весенних метаморфозах появилась в паблике «Барнаул 22».

«Тархун н-н-надо? Пивоварка в районе зеркальной фабрики. В весенний пейзаж с оттаивающим мусором, грязью и собачьим сами знаете чем вписывается идеально. Весна…», — отмечает автор сообщения.

Отметим, что Пивоварка в Барнауле весьма нередко меняет цвет — чуть ли не ежегодно вода в реке играет «новыми красками».

Напомним также, что уровень Пивоварки в районе улиц Проездная и Микронная поднялся настолько, что под угрозу затопления попал ближайшие дома и огороды горожан.

Власти Железнодорожного района Барнаула взяли ситуацию на контроль.