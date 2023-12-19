19 декабря
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Жизнь

Стало известно, сколько деревьев привезли в Барнаул для продажи на елочных базарах

В столице Алтайского края работает 50 торговых точек. Стоимость украшения дома в виде зеленой ели начинается с 1500 рублей.

Елка. Украшения. Новый год.
Елка. Украшения. Новый год.
СС0

"Катунь 24" сообщает, что стоимость елки зависит от ее высоты и пышности.

Помимо самих деревьев, на елочных базарах можно приобрести и другую новогоднюю атрибутику, например хвойные букеты.

В Барнаул привезли более 15 тыс. хвойных деревьев из Чарышского, Алтайского, Тогульского районов и Республики Алтай.

В администрации города отметили, что деревья выращивают на специальных плантациях. А на смену вырубленным сажают новые.

Ранее мы сообщали, что россиян предупредили о неожиданной опасности новогодних елок.

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