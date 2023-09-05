Стало известно, сколько дорог уже отремонтировали в Барнауле

Накануне бригада ремонтировала колодцы на улицах: Цеховая и на участке ул. Челюскинцев, сообщают на официальном сайте города.
Также не забывают и пригород. В поселке Казенная Заимка на одной из улиц устанавливают посадочные площадки.
Отмечается, что в рамках ремонта заделывают трещины на дорогах по ул. Мусоргского.
На этой неделе запланирован ремонт участка ул. Сиреневой и ремонты колодцев на нескольких ул. в Центральном районе.
Ранее стало известно, что более 650 млн рублей выделят на ремонт дорог в Алтайском крае.