Стало известно, сколько готовы потратить россияне на подарки к 23 февраля

Мужчины планируют потратить на подарки к 23 февраля больше денег, чем женщины. При этом покупать подарки на День защитника Отечества планируют 73% женщин и 44% мужчин, сообщили в пресс-службе Superjob.

Россияне рассказали, кого планируют поздравить с 23 февраля. 33% женщин готовят поздравления мужьям, 21% — сыновьям, 16% — отцам, а 11% — своим парням. Поздравить все родных и близких мужчин планируют 7% женщин.

Мужчины будут поздравлять с Днем защитника Отечества прежде всего своих отцов: так ответили 15% респондентов. Совсем не планируют дарить подарки к 23 февраля 24% женщин и 52% мужчин.

Средний бюджет на подарки ко Дню защитника Отечества — 2600 рублей. При этом женщины в среднем планируют потратить 2300 рублей против 3300 у мужчин.

Больше всего потратят москвичи — 3400 рублей. В регионах бюджет на подарки составляет 2500 рублей.

Мужчины желают получить в День защитника Отечества гаджеты, часы или автомобиль, однако на деле получают совсем другое.