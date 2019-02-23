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Жизнь

Стало известно, сколько готовы потратить россияне на подарки к 23 февраля

Мужчины планируют потратить на подарки к 23 февраля больше денег, чем женщины. При этом покупать подарки на День защитника Отечества планируют 73% женщин и 44% мужчин, сообщили в пресс-службе Superjob.

Мужчина. Костюм. Галстук
Мужчина. Костюм. Галстук
СС0

Россияне рассказали, кого планируют поздравить с 23 февраля. 33% женщин готовят поздравления мужьям, 21% — сыновьям, 16% — отцам, а 11% — своим парням. Поздравить все родных и близких мужчин планируют 7% женщин.

Мужчины будут поздравлять с Днем защитника Отечества прежде всего своих отцов: так ответили 15% респондентов. Совсем не планируют дарить подарки к 23 февраля 24% женщин и 52% мужчин.

Средний бюджет на подарки ко Дню защитника Отечества — 2600 рублей. При этом женщины в среднем планируют потратить 2300 рублей против 3300 у мужчин.

Больше всего потратят москвичи — 3400 рублей. В регионах бюджет на подарки составляет 2500 рублей.

Мужчины желают получить в День защитника Отечества гаджеты, часы или автомобиль, однако на деле получают совсем другое.

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