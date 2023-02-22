Стало известно, сколько мужчин проживает в Алтайском крае

В честь предстоящего Дня защитника Отечества Алтайкрайстат предоставил данные по количеству проживающих в регионе мужчин.

Так, на момент 1 января 2022 года в Алтайском крае численность мужского населения составляла более 1 млн человек. Это 46,2% всех жителей региона.

Из них в призывном возрасте, от 18 до 27 лет, находятся 111,7 тыс. Большая часть живет в городах — 62,1 тыс.

Средний возраст алтайских мужчин — 38,2 года. Ожидаемая продолжительность жизни — 64,1 года.

Также учреждение предоставило статистику по численности женского населения. Их количество традиционно превышает мужское — более 1,2 млн. Средний возраст — 43,2 года.

Ранее в Алтайском крае по статистике стали реже разводиться и чаще жениться.