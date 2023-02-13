В Алтайском крае выросли зарплаты, сообщает статистика

Зарплаты в Алтайском крае выросли на 15% и выше. Регион оказался в топ-12 городов по этому показателю, передает РБК.

Показатели по стране в среднем выросли на 12,7%. То есть по статистике, зарплата в России в среднем — 61,9 тыс. рублей.

Сильнее всего доходы подросли в Бурятии — на 17,9%. На втором месте оказался Краснодарский край с 17,6%. Далее идет Башкирия — 15,8%, Вологодская область -15,8%.

За ними следуют Владимирская область, Татарстан, Иркутская область, Удмуртия, Кемеровская область и Липецкая область и Алтайский край.

Самые высокие зарплаты получают те, кто работает в Чукотском АО — 136,9 тыс. рублей, Ямало-Ненецком АО — 128,6 тыс. и в Магаданской области — 116,2 тыс. рублей.

На Северном Кавказе самые низкие доходы. В Ингушетии получают 31,9 тыс. рублей в среднем, в Чечне — 32,8 тыс. рублей и Кабардино-Балкарии — 33,5 тыс. рублей.

Однако россияне мечтают о зарплате в 181 тыс. рублей, показал недавний опрос.