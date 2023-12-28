28 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Стало известно, сколько стоила аренда "Мутабора" для "голой вечеринки"

Настя Ивлеева заплатила 2,6 млн рублей за аренду клуба "Мутабор", чтобы 20 декабря провести в нем "почти голую" вечеринку, сообщает Telegram-канал 112.

Настя Ивлеева.
Настя Ивлеева.
https://t.me/ivleeva360

Кроме того, на режиссуру вечеринки ушел еще 1 млн рублей.

Договор с клубом Ивлеева заключила еще 14 ноября. Через неделю после вечеринки клуб опечатали и закрыли на месяц, новогодние мероприятия отменили. Один из директоров уехал в Армению. Связан ли отъезд с делом Ивлевой — непонятно.

Сейчас вечеринку и всех, кто на ней был, проверяют на "пропаганду нетрадиционных отношений".

Также за блогершу взялась налоговая. Telegram-каналы сообщают, что девушка не уплатила 130 млн налогов.

Ранее она в слезах снова извинилась за вечеринку и сказала, что все происходящее — публичная казнь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость