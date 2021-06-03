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Жизнь

Главный алтайский налоговик раскрыл свои доходы

Руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко задекларировал за 2020 год доход в чуть более 3 млн рублей. Информация опубликована на портале ФНС.

Юрий Куриленко.
Юрий Куриленко.
УФНС по АК.

По сравнению с прошлым годом заработок Куриленко вырос на 400 тыс. рублей.

Также указано, что главный налоговик края владеет Hyundai Solaris, в общей долевой собственности с супругой находится жилой дом 267,8 кв. м, земельный участок 1247 кв. м и квартира 67,9 кв. м.

В пользовании у семьи Куриленко также есть еще две квартиры (119,7 кв. м и 67,9 кв. м).

Супруга Юрия Куриленко задекларировала годовой доход в размере 671 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова за год стала богаче на 1,3 млн рублей и обзавелась третьим автомобилем.

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