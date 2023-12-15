15 декабря
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Жизнь

Стало известно, в какой день года люди реже всего занимаются сексом

Британский семейный врач выяснил, в какой день люди реже занимаются сексом.

Секс.
Секс.
unsplah.com

Этот день — 15 декабря.

Причинами этому могут быть сезонное аффективное расстройство, стресс, сообщает Daily Mail. Снижение половой активности сопровождает все зимние месяцы.

Зимой, в связи с недостатком солнечного света, человек может испытывать слабость, сонливость, снижение настроения, отсутствие мотивации совершать привычные действия и работать, указывает Газета.Ru.

Между тем секс-индустрия в панике: операцию по восстановлению девственности сделали порнозвезде.

Она стала первой женщиной из секс-индустрии, которая сделала такую операцию. В планах — найти мужчину, с которым она вступит в отношения и займется сексом.

Ранее топлес-барменша подпольного секс-клуба заявила, что их вечеринки похожи на школьные дискотеки. До должности топлес-бармена женщина работала порнозвездой.

Посетители сами приносят свой алкоголь, но барменша должна сама разливать алкоголь и быть "красивой картинкой".

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