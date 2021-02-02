Стало известно время и место прощания с Александром Назарчуком

3 февраля в Барнауле простятся с бывшим министром сельского хозяйства и продовольствия России, экс-председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов и Алтайского краевого Заксобрания Александром Назарчуком.

Прощание пройдет с 10:00 до 13:00 на первом этаже парламентского центра на ул. Анатолия, 81.

«Гибель Александра Григорьевича Назарчука стала невосполнимой утратой для всего Алтайского края. Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания выражают самые глубокие и искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении АКЗС.

О смерти Назарчука стало известно вечером 1 февраля.

Основная версия гибели — утечка газа в его доме в поселке Солнечном.

«Что стало причиной гибели Александра Назарчука, пока говорить рано. Следователи, работающие на месте происшествия, не обнаружили очевидных подтверждений отравления газом. Так что точную причину смерти может установить только судебно-медицинская экспертиза», — пишет «Российская газета» со ссылкой краевой следком.