Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 февраля -18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Стало известно время и место прощания с Александром Назарчуком

3 февраля в Барнауле простятся с бывшим министром сельского хозяйства и продовольствия России, экс-председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов и Алтайского краевого Заксобрания Александром Назарчуком.

Александр Назарчук, бывший спикер краевого совета народных депутатов.
Александр Назарчук, бывший спикер краевого совета народных депутатов.
Олег Богданов

Прощание пройдет с 10:00 до 13:00 на первом этаже парламентского центра на ул. Анатолия, 81.

«Гибель Александра Григорьевича Назарчука стала невосполнимой утратой для всего Алтайского края. Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания выражают самые глубокие и искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении АКЗС.

О смерти Назарчука стало известно вечером 1 февраля.

Основная версия гибели — утечка газа в его доме в поселке Солнечном.

«Что стало причиной гибели Александра Назарчука, пока говорить рано. Следователи, работающие на месте происшествия, не обнаружили очевидных подтверждений отравления газом. Так что точную причину смерти может установить только судебно-медицинская экспертиза», — пишет «Российская газета» со ссылкой краевой следком.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость