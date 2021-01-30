Стало известно, зачем поехали в Бийск разбившиеся в аварии сотрудники минкульта

О том, что планировалось обсудить в Бийске в своем Instagram рассказала депутат АКЗС Татьяна Ильюченко.
«…побывать в Детской школе искусств № 4 и осмотреть участок под строительство культурного центра, а также провести рабочее совещание в управлении культуры города Бийска. Планам не суждено было сбыться — автомобиль попал в аварию», — написала она.
От полученных травм заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась в реанимации Троицкой ЦРБ. У пострадавшей были разрывы внутренних органов и сильное внутреннее кровотечение, сообщил источник.
Напомним, авария произошла утром 29 января на бийской трассе в Троицком районе. Глава краевого минкультуры Елена Безрукова, Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков ехали в командировку.
Водитель за рулем Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги столкнулся с Hyundai, в котором были чиновники.