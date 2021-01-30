Стало известно, зачем поехали в Бийск разбившиеся в аварии сотрудники минкульта

О том, что планировалось обсудить в Бийске в своем Instagram рассказала депутат АКЗС Татьяна Ильюченко.

«…побывать в Детской школе искусств № 4 и осмотреть участок под строительство культурного центра, а также провести рабочее совещание в управлении культуры города Бийска. Планам не суждено было сбыться — автомобиль попал в аварию», — написала она.