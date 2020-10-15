Стало известно, зачем со дна Телецкого озера вдруг подняли затонувший корабль

Оставаясь на дне, затонувшее судно негативно влияет на состояние ихтиофауны, приводя к массовой гибели водных обитателей, тем самым создавая угрозу причинения значительного ущерба окружающей среде, заключили транспортные прокуроры после проверки.

Собственник «Ковчега» добровольно поднимать судно не собирался, поэтому прокуроры подали в суд.

«В настоящее время судно, угрожавшее экологии одного из крупнейших озёр юга Западной Сибири отбуксировано к селу Артыбаш. А с собственника, помимо долгов и штрафов, теперь взыщут ещё и расходы по поднятию катера, однако уже в принудительном порядке», — сообщил ведущий судебный пристав-исполнитель межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску Денис Горбачев.