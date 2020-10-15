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Жизнь

Стало известно, зачем со дна Телецкого озера вдруг подняли затонувший корабль

30-тонный корабль «Ковчег» (он же «Ирбис»), который подняли со дна Телецкого озера, мог стать источником экологической катастрофы, пишут «Вести Алтай». Достать на поверхность теплоход собственник должен был по решению суда.

Из Камгинского залива подняли теплоход "Ирбис".
Из Камгинского залива подняли теплоход "Ирбис".
Татьяна Клименко / Алтайский заповедник

Оставаясь на дне, затонувшее судно негативно влияет на состояние ихтиофауны, приводя к массовой гибели водных обитателей, тем самым создавая угрозу причинения значительного ущерба окружающей среде, заключили транспортные прокуроры после проверки.

Собственник «Ковчега» добровольно поднимать судно не собирался, поэтому прокуроры подали в суд.

«В настоящее время судно, угрожавшее экологии одного из крупнейших озёр юга Западной Сибири отбуксировано к селу Артыбаш. А с собственника, помимо долгов и штрафов, теперь взыщут ещё и расходы по поднятию катера, однако уже в принудительном порядке», — сообщил ведущий судебный пристав-исполнитель межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску Денис Горбачев.

Ранее сообщалось о том, как поднимали «Ковчег» со дна.

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