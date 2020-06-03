Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 июня 18°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Стало известно, закроют ли Барнаул на карантин

Показатели заболеваемости коронавирусом в Барнауле пока не дают оснований для введения жестких ограничительных мер, сообщил на пресс-конференции 3 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

Из общего числа заболевших (2 066 человек) — 1037 — это жители Барнаула.

«Пока я скажу, что по Барнаулу нет предпосылок, чтобы вводить серьезный карантин. Очаговые вспышки имеют место, реагирование на них адекватное. Так пока что и будем продолжать», — заявил Томенко.

Он в очередной раз призвал жителей края и все организации соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

В частности, не забывать про масочный режим, который в крае «не такой уж драконовский», подчеркнул губернатор. Маски следует надевать там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию и есть большое скопление людей. В остальном же можно «жить обычной жизнью», добавил Виктор Томенко.

Напомним, карантин в Алтайском крае из-за вспышки коронавируса вводили в Змеиногорском районе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость