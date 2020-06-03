Стало известно, закроют ли Барнаул на карантин

Показатели заболеваемости коронавирусом в Барнауле пока не дают оснований для введения жестких ограничительных мер, сообщил на пресс-конференции 3 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Из общего числа заболевших (2 066 человек) — 1037 — это жители Барнаула.

«Пока я скажу, что по Барнаулу нет предпосылок, чтобы вводить серьезный карантин. Очаговые вспышки имеют место, реагирование на них адекватное. Так пока что и будем продолжать», — заявил Томенко.

Он в очередной раз призвал жителей края и все организации соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

В частности, не забывать про масочный режим, который в крае «не такой уж драконовский», подчеркнул губернатор. Маски следует надевать там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию и есть большое скопление людей. В остальном же можно «жить обычной жизнью», добавил Виктор Томенко.

Напомним, карантин в Алтайском крае из-за вспышки коронавируса вводили в Змеиногорском районе.