«Вместо нас сделали караоке». Барнаульские комики рассказали, почему заниматься юмором не так весело

В Барнауле стендап-движение существует уже 3 года. Однако набрать большую популярность ему пока не удается. Участники объединения «Stand Up Алтай» рассказали, как они пытаются развивать стендап-движение в Барнауле, с какими проблемами сталкиваются и зачем им это нужно.

«Комик — это самобичевание»

«Однажды мы выступали в Новоалтайске: это был крах, — рассказывает 23-летний комик Илья Афанасьев. — Двое выступили, потом началась дискотека. Потом ее снова прервали для нашего выступления. Все пьяные, кричат: уберите их, что это такое, мы ненавидим ТНТ. В Барнауле тяжело с пониманием юмора»

Часа через полтора в баре «Эльбрус» начнется отчетный концерт объединения «Stand Up Алтай». Пока здесь никого нет, кроме бармена и Ильи. По образованию он инженер-строитель, год назад закончил университет.

«Пока учился, много побывал на разных стройках, пытался работать по специальности. У людей ужасное отношение к работе, самим себе. Многие пьют. Я тоже пью: по-моему, это следствие занятия комедией», — рассказывает Илья.

Илья начал выступать в конце четвертого курса. Отучившись, подстроил жизнь под свое хобби:

«Нашел работу, которая не будет меня напрягать интеллектуально, чтобы мне не приходилось приходить домой и работать. Я устроился официантом. В принципе официант получает как инженер-строитель: 20−30 тысяч — и никакой ответственности»

О себе Илья рассказывает с иронией. Он считает, что стендап на ТНТ — это мейнстрим, и стремится делать умную и интересную альтернативу. Но тут же замечает: «У меня не сильно хватает ума». И улыбается: «Комик — это в основном самобичевание».

Илья Афанасьев Фотограф Виталий Корнеев vk.com/public127392409

Как устроен стендап в Барнауле

Стендап — это сольное комедийное выступление перед живой аудиторией. Как правило, юмористический монолог «про жизнь»: о том, что волнует автора и близко зрителям.

В России стендап стал стремительно набирать популярность после запуска одноименного шоу на ТНТ в 2013 году.

В Барнауле стендап-движение начало развиваться в 2015 году. Дуэт «Фукс и Мелкий» (Александр Фукс и Павел Беспалов, выступали в телешоу Comedy Battle и «Не спать») организовали для стендап-комиков «Открытый микрофон»: каждый четверг любой желающий мог прийти и выступить перед зрителями в баре.

Потом Фукс и Мелкий уехали, но традиция проводить открытые микрофоны по четвергам осталась. Организацией занялось объединение «Stand Up Алтай». Довольно долго барнаульские комики выступали в баре Harat’s Pub. «Потом вместо нас сделали караоке», — замечает один из комиков. А стендап-комедия переехала в «Эльбрус».

«В часы мероприятия мы получаем процент от бара, — рассказывает Илья. — Мы забираем его и выпиваем на эти деньги»

Александр Фукс vk.com/standupaltai

«У людей неправильное отношение»

Не каждый четверг бывает удачным, говорит Илья. То, насколько открытый микрофон будет смешным, зависит от количества участников и их подготовки.

«У людей неправильное отношение, — уверен Илья. — Они выходят попробовать, а не доказать: я — стендап-комик! К своему первому выходу на сцену я готовился месяца два и надоел всем знакомым просьбами его оценить»

Большинство людей уверены: рассказать смешную историю со сцены легко. Такой новичок выходит раз — и больше никто его не видит, резюмирует Илья. Он считает, что для первого раза хорошо, когда зрителю «заходит» хотя бы половина шуток.

Открытый микрофон в баре «Эльбрус» vk.com/standupaltai

О цензуре и страхах

В объединении «Stand Up Алтай» есть девушка. 19-летняя Роксана Ленская закончила Алтайский архитектурно-строительный колледж. Говорит, что ее специальность «Реклама» недавно закрыли. «Несправедливо, между прочим!» — Роксана повышает голос, чтобы эти слова диктофон точно записал.

«Я понятия не имею, почему в стендапе мало девушек. Они почему-то не приходят, — удивляется Роксана. — Среди барнаульских стендап-комиков нет предрассудков против женского юмора. Когда ведущие объявляют девочек, всегда подчеркивают, что их надо поддержать»

Выступление перед незнакомой аудиторией девушка обычно начинает с шутки о своем имени: «Меня зовут Роксана, и это такое себе имя. Я спрашивала отца, почему меня так зовут. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Он назвал меня в честь двух великих женщин: одна из них — жена Александра Македонского, а вторая — проститутка»

Роксане нравится, что в стендапе нет цензуры. Кроме того, девушку привлекает возможность донести до зрителя свои взгляды. Роксана старается выступать регулярно. Говорит, что зарабатывать таким образом было бы здорово, но у нее пока не тот уровень шуток.

Роксана Ленская:

Всегда обидно шутить в тишину. Особенно, когда собрал самые лучшие шутки, и они не «заходят». Сразу думаешь: наверное, мне больше не стоит этим заниматься.

Роксана Ленская vk.com/oatmeal_nya

«Когда-нибудь я соберу Олимпийский»

Шутить со сцены волнительно не только для Роксаны. 20-летний студент Никита Милованов признается: хоть и выступает уже больше года, до сих пор не смог избавиться от страха сцены. Однако сейчас справиться с собой проще.

«Если люди сразу начинают смеяться, то быстро вливаешься в игру и без волнения рассказываешь на автомате», — говорит Никита. Он старается брать темы из жизни, условно разделив их на три группы: то, что кажется смешным, странным или бесит. Не любит рассказывать о личном, но может пошутить, например, о религии.

Свой юмор Никита называет довольно грубым и говорит, что старается смягчать шутки, чтобы они подошли широкой аудитории.

Никита Милованов:

У меня есть мечта, что когда-нибудь я соберу Олимпийский. Но есть и просто цель: чтобы я мог рассказывать то, что хочу, как хочу, и получал какие-то минимальные деньги. Сейчас мне в месяц нужно 10 тысяч рублей.

Никита Милованов vk.com/low_kek

О публике и работе над текстом

В баре уже собралось довольно много людей: столы заняты. В основном — молодежью. Шумно: зрители общаются, ведущий настраивает микрофон, звенят стаканы.

«У нас публика суровая», — считает 24-летний Андрей Колупаев. Как и другие комики, он будет выступать сегодня. Молодой человек сравнивает стендап-комедию со сценой испанской корриды, где комик — это тореадор, а бык — публика:

«Сложно отключать аналитика, критика юмора. Никто не может просто прийти и посмеяться. Это такая культура восприятия, просто снобизм»

Андрей выступает регулярно и работает над тем, чтобы процесс написания шуток стал навыком: если нужно, то сел и написал. Но даже выступлений каждую неделю для развития недостаточно:

«В идеале надо выступать либо каждый день, либо через день. Это не значит, что нужно каждый день готовить новый материал: нужно редактировать, шлифовать тексты, это более „тонкая“ работа»

Стендап-комедией Андрей занимается на любительском уровне. Говорит, что зарабатывать этим на жизнь в Алтайском крае невозможно: если не засветился на ТВ, скорее всего, будешь невостребованным.

Андрей Колупаев Фотограф Виталий Корнеев vk.com/public127392409

«У нас клюют на людей из телека»

«Телевидение — ерунда на самом деле», считает 35-летний барнаулец Матвей Мурзинцев, участник телепроекта «Открытый микрофон» на ТНТ. На этом шоу он попал в команду Руслана Белого. Из-за недостатка гормона роста мужчина выглядит как подросток и шутит об этом.

По его словам, в провинции «клюют на людей из телека», поэтому его стали чаще приглашать выступить. Но это не помогает развиваться как стендап-комику. Люди, которые не попали в телевизор, бывают смешнее.

Матвей Мурзинцев:

В Санкт-Петербурге ходят просто на комика, который не был в телеке. Там стендап-движение раскручено. В Барнауле раскрутить не получается. У нас каждый гребет под себя.

Барнаульский комик Матвей Мурзинцев в шоу «Открытый микрофон». пресс-служба ТНТ.

Об острых чувствах и риске остаться непонятым

На входе в бар стоит банка с сотнями и полтинниками: туда зрители складывают деньги за концерт. «Среди тех, кто не заплатил за вход, мы сегодня разыграем катаракту», — предупреждает собравшихся в начале выступления 25-летний Артем Саботаж.

По образованию Артем экономист, восемь лет работает в торговле. Работу свою не любит: говорит, что по специальности на хорошее место устроиться не получилось, а на плохое решил не претендовать. Свой стиль молодой человек называет «комедией ненависти»:

«Это вещи, которые меня трогают настолько сильно, что у меня желчь начинает проступать через поры. Я выношу на сцену свои острые чувства»

Артем говорит со сцены о закрытии домов престарелых, об уголовном преследовании Марии Мотузной, делает замечания людям из зала, которые перебивают его.

«Стендап-комедия — это всегда риск быть непринятым и непонятым», — говорит Артем. О себе у него есть такая шутка:

«Я родился в семье феминисток. Потому что так получилось, что все мужчины в моей семье либо ушли, либо умерли. А мне долгое время не хватало смелости ни на то, ни на другое»

Артем Саботаж vk.com/id55317397

«Если я останусь здесь , то брошу стендап»

Отчетный концерт стал одним из последних мероприятий комиков в «Эльбрусе». Бар на некоторое время закрылся, и участникам «Stand Up Алтай» пришлось перебраться в другое место. Теперь открытые микрофоны будут проходить в «Реплике».

А еще этот концерт в Барнауле стал прощальным для нескольких комиков. Деньги из той самой банки на входе пошли не на выпивку, а на покупку билетов Илье Афанасьеву и Артему Саботажу. Они уехали в Санкт-Петербург. Через какое-то время планировал уехать и Андрей Колупаев.

Матвей Мурзинцев считает, что они поступают правильно. По его словам, в столичных городах есть реальный шанс пробиться. Свои планы он тоже озвучил:

«У меня есть желание закончить со стендапом или уехать в Петербург или Москву. Если я останусь здесь, то брошу стендап»

P.S. Матвей Мурзинцев по неизвестным причинам не стал участвовать в основной части телепроекта «Открытый микрофон». Руслан Белый объявил, что его место занял другой участник.