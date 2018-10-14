Барнаульский стендап-комик прошёл в новый этап шоу на ТНТ

Вячеслав Попов пришёл в проект в сентябре и попал в команду Славы Комиссаренко. В первом выступлении он шутил про сам стендап, личные темы и барнаульскую медицину. Рассказал, что по специальности — преподаватель физической культуры, на что Руслан Белый сразу отреагировал: «Физрук!».
Именно Руслан Белый и дал Вячеславу возможность пройти дальше после этапа «дуэлей».
Новое выступление барнаульца можно увидеть после 46 минуты.
В проекте также принимает участие барнаулец Матвей Мурзинцев, который шутит про свою инвалидность из-за недостатка гормона роста. Стендаперу 35 лет, хотя он выглядит как подросток. Он пока ещё не принимал участие в «дуэли»